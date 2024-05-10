台中7期最歹命！　白派豪宅再傳港資變中資　

▲台中市七期位於市政路上的「新朗日匯」再爆產權疑有中資，堪稱是最歹命豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期豪宅林立，位於市政路上的「新朗日匯」則是堪稱最歹命豪宅，不僅改過4次名，銷況也不佳，據實登揭露，截至最新資料，也僅實豋18戶， 屋齡4年的「新朗日匯」再因「台北天空塔」糾紛，讓產權疑似港資變中資，房仲表示，該案過去銷況就不佳，如今成為中資建案恐雪上加霜。

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昨(9)日「新朗日匯」被爆2月時未經經濟部審查，中資北警的「華泰券商」以新朗興業前實際負責人馬廷海抵押債權，接管台中豪宅「新朗日匯」，面對港資變中資疑雲，經濟部投資審議司副司長呂貞慧今（10）日表示：「會啟動調查，整個問清楚」。

實際查詢實價登錄位於七期的「新朗日匯」完工4年，目前只銷售18戶，尚有130戶乏人問津，上月更是找網紅開箱，試圖拉抬買氣，觀看人數還高達27萬人次。不過房仲業者認為：「該案一路命運多舛，不論從最初坪數設定到後續大環境不佳，甚至如今傳成為中資建案，對於該棟樓的銷售恐雪上加霜。」

▲七期「新朗日匯」10年大紀事。

回顧整體案件，規模超過200億元的台北市地標「台北天空塔 The Sky Taipei」，本預計今年底完工，卻在1月份卻爆出高層涉挪用公款超過10億元，並將資產質押予中資券商，案件尚在調查中，又爆出董事之一的馬廷海被聲請破產。

為何牽扯七期豪宅？原來是2020年馬廷海主導的香港新朗興業台灣分公司，以馬廷海擔任保證人、擔保品「新朗日匯」，向銀行聯合貸款76億元，又再被爆出馬廷海過去在投資新朗日匯時，曾以另一家公司「鵬榮集團控股」與中資華泰簽訂借款與擔保契約，將鵬榮百分百持有的新朗股份抵押給中資華泰，因此出現港資變中資疑雲。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「『新朗日匯』案最早於2014年推出預售，當時規劃坪數超過160坪，最高開價達80萬元，但台中的豪宅市場向來重視建商品牌，該案從最初就擺脫不了高總價滯銷的命運。」

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陳定中說：「目前因債權問題蒙上中資色彩，購屋族顧忌可能更大，恐不利於提振買氣。」假如因銷況不佳資金回收緩慢，無法償還銀行貸款，並不排除豪宅落入法拍市場，但一旦落入法拍市場，社區的價格表現將面臨更多考驗。