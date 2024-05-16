ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

國際名廚江振誠快閃台中　自曝家中「沒有我的冰箱」

▲▼ 「印度洋上最偉大的廚師」江振誠 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國際級名廚江振誠快閃台中與營建業分享人生經歷與職業里程碑。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被《時代》雜誌2度封為「印度洋上最偉大的廚師」江振誠，受邀快閃臺中市建築經營協會大師講座，並以「工作美學」分享人生經歷與職業里程碑，在記者會上江振誠自曝最喜歡家中的廚房，令人意外的是，世界名廚家中擁有2套廚房，但2台冰箱都屬於女主人，沒有1台是他的。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

返台經營餐廳10年打造米其林二星的「RAW」被稱為全台最難訂的餐廳，人氣、話題始終居高不下，作為經營者與國際級名廚江振誠快閃台中與營建業分享人生經歷與職業里程碑。面對處處都是標準極高的美學，江振誠對於住宅的想像又是什麼，令人好奇。

用餐前先看展覽！江振誠把RAW變藝廊　再用9關鍵字重新定義未來料理。（圖／記者黃士原攝）

▲用餐前先看展覽，江振誠把RAW變藝廊。（圖／記者黃士原攝）

江振誠說：「其實不論是工作還是生活，都是在設計每個時間點的過程，像是餐廳的空間設計，就是以顧客從進門到離開的所有動線為主，回到住宅也同樣，從起床到出門，空間的設計得符合建立個人隱私需求，沒有公式、也沒有絕對的答案。」

而對於住宅，江振誠最喜歡的空間又是什麼？他回答：「當然是廚房！」不過他也自曝：「我們家中有2套廚具，西式、中式都有，但家中所有成員都會煮，廚房是屬於重度使用空間，但家中2台冰箱分別屬於媽媽與妻子，沒有屬於我的冰箱。」引得現場哄堂大笑。

▲▼ 「印度洋上最偉大的廚師」江振誠 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲返台經營餐廳10年打造米其林二星的「RAW」主廚江振誠客座台中建築經營協會。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會理事長葉昱徵指出：「全台各行各業都面臨缺工浪潮，而江振誠是唯一橫跨米其林、世界50大最佳餐廳、全球百大名廚榜的華人名廚，尤其在『RAW』開設10年之中，江振誠團隊有25%以上員工是從開幕到現在，如何留住人才也是學習課題。」

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

關鍵字：名廚台中經營協會建築業餐廳

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電超狂U型反彈　高雄Q1買賣移轉棟數創2年新高

「量先價行」被視為房地產的參考指標，根據高雄市地政局統計，2022~2023年間單季最低移轉量僅約8千餘棟，不過去年底開始回升就呈現U型反轉，今年初創下2022年第一季以來最高的單季移轉紀錄。信義房屋專家表示，之前遞延買氣將呈現在2024年。

23分鐘前

萬華43年「情色聞名大樓」房價創新高　頂樓套房站5字頭

被稱為淫窟的萬華「鑽石大樓」，由於出入相當複雜，使得當地住戶苦不堪言。不過，該社區套房戶以520萬元交易，換算單價50.7萬元，創下新高，也是社區多筆交易中首見5字頭。

48分鐘前

國際名廚江振誠快閃台中　自曝家中「沒有我的冰箱」

被《時代》雜誌2度封為「印度洋上最偉大的廚師」江振誠，受邀快閃臺中市建築經營協會大師講座，並以「工作美學」分享人生經歷與職業里程碑。江振誠自曝最喜歡家中的廚房，令人意外的是，世界名廚家中擁有2套廚房，但2台冰箱都屬於女主人，沒有1台是他的。

2小時前

翻身賺一波趁此時！韓GTX-A通車活絡首都圈房市　東灘站房價翻倍漲

南韓政府推動興建首都圈廣域急行鐵道（GTX），盼能解決首都圈外緣地區長時間往返首爾市中心通勤的問題，其中從首爾往返京畿道華城市的A路線路段已於3月底通車，將車程大幅縮短至20分鐘，外界一片看好周邊地區房價，認為房價能夠因此看漲，不過專家卻提出警告。

15小時前

愛打麻將噪音惹怒鄰挨罰！　男買電動桌喊冤：下面墊4層防護

台中一名張姓男子遭鄰居控訴，時常在15樓住家打麻將，不時傳來麻將洗牌碰撞聲、講話吵鬧聲、以及走路震動聲響，經報警處理後，警方依《社會秩序維護法》裁罰新台幣1000元罰鍰。張男不服聲明異議；台中地院法官審酌，社區管委會先前就已有製發勸導通知單予張男，加上錄音光碟及現場員警佐證，因此認定裁罰於法並無不合，駁回張男異議。

16小時前

大統百貨總裁也按讚的泉水　3.1億「萬安農牧」仍流標

「萬安農牧」位於高雄大樹區，原本是農場，因大統百貨總裁吳耀庭發現區內有甘甜泉水，該公司轉而經營飲料製造業後一炮而紅，去年因抵押物強制執行進入法拍，根據法院公告，底價約3億1475萬元，也成為高雄今年價格次高的法拍物件，15日3拍開標以流標收場。

16小時前

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

「整個廢到笑！」一名網友直呼，冷暖空調只比冷氣貴3000元，夏天冬天都用得上，為何還有人只買冷專機款，尤其寒流又連日下雨，家中住起來猶如地獄，「一堆人只為了省那3000塊只裝冷氣？」文章曝光後，不少中南部人反虧，「一年開不到10天的暖氣忍一忍就過去了！」

16小時前

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

財政部國有財產署中區分署今年度第一批合作闢建停車場，位於中科角地，權利金底價約3.2萬元，今（15）日開標由台北停車場業者百里亭股份有限公司以156萬元拿下，溢價率竟高達50倍，信義房屋專家認為該地粗估可設置20個停車位，業者可能採取臨停策略。

16小時前

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

家電、電器都有使用年限，就有網友表示，前幾天看別人買冷氣，「說就算是變頻冷氣，就算沒壞，也最好15年換一台」，因為技術一直在進步，新的冷氣效能也會變更好，不禁好奇「15年就換一台，真假？」話題引發熱論。

16小時前

直擊！225米視野首度曝光　開箱中部最高樓「台中之鑽」

目前台中已知最高樓，38層、225米的「台中之鑽」位於台中市七期河南路與市政路口，為台中商業銀行投資建造的復合型大樓，全案預計2025年落成，《ETtoday新聞雲》獨家搶先直擊登頂開箱。

17小時前

越南駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

被房東找去修冷氣「進屋見1幕」..

砂石場老闆人間蒸發　東勢7層樓..

差3000元「就是不買冷暖空調..

夏天「蟑螂量增6倍」！專家曝最..

直擊！225米視野首度曝光　開..

板橋30年富豪社區都更　蓋19..

冷氣行勸「最好15年就換一台」..

不是冷氣！師傅點名「1家電」害..

高雄「在地版」小北百貨熄燈　傳..

三重滅門慘案豪宅變凶宅！專家曝..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台積電超狂U型反彈　高雄Q1買..

萬華43年「情色聞名大樓」房價..

國際名廚江振誠快閃台中　自曝家..

韓GTX-A通車活絡首都圈房市..

愛打麻將噪音惹怒鄰挨罰！男買電..

大統百貨總裁也按讚的泉水　3...

差3000元「就是不買冷暖空調..

國產署招標中科停車場「底價3萬..

冷氣行勸「最好15年就換一台」..

直擊！225米視野首度曝光　開..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366