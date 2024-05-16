國際名廚江振誠快閃台中　自曝家中「沒有我的冰箱」

▲國際級名廚江振誠快閃台中與營建業分享人生經歷與職業里程碑。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被《時代》雜誌2度封為「印度洋上最偉大的廚師」江振誠，受邀快閃臺中市建築經營協會大師講座，並以「工作美學」分享人生經歷與職業里程碑，在記者會上江振誠自曝最喜歡家中的廚房，令人意外的是，世界名廚家中擁有2套廚房，但2台冰箱都屬於女主人，沒有1台是他的。

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返台經營餐廳10年打造米其林二星的「RAW」被稱為全台最難訂的餐廳，人氣、話題始終居高不下，作為經營者與國際級名廚江振誠快閃台中與營建業分享人生經歷與職業里程碑。面對處處都是標準極高的美學，江振誠對於住宅的想像又是什麼，令人好奇。

▲用餐前先看展覽，江振誠把RAW變藝廊。（圖／記者黃士原攝）

江振誠說：「其實不論是工作還是生活，都是在設計每個時間點的過程，像是餐廳的空間設計，就是以顧客從進門到離開的所有動線為主，回到住宅也同樣，從起床到出門，空間的設計得符合建立個人隱私需求，沒有公式、也沒有絕對的答案。」

而對於住宅，江振誠最喜歡的空間又是什麼？他回答：「當然是廚房！」不過他也自曝：「我們家中有2套廚具，西式、中式都有，但家中所有成員都會煮，廚房是屬於重度使用空間，但家中2台冰箱分別屬於媽媽與妻子，沒有屬於我的冰箱。」引得現場哄堂大笑。

▲返台經營餐廳10年打造米其林二星的「RAW」主廚江振誠客座台中建築經營協會。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會理事長葉昱徵指出：「全台各行各業都面臨缺工浪潮，而江振誠是唯一橫跨米其林、世界50大最佳餐廳、全球百大名廚榜的華人名廚，尤其在『RAW』開設10年之中，江振誠團隊有25%以上員工是從開幕到現在，如何留住人才也是學習課題。」

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