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小資族想找的「房市潛力股」在這　年漲幅16.8%

▲A7捷運站住宅區的「丹佛花都」，周邊擁有5大科學園區加值，和交通配套持續擴展，也大大增加未來潛力▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永慶房產集團統計七大都會區房價年漲幅前10名行政區。其中，桃園市龜山區以16.8%居冠。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳意雯／台北報導

小資族買房，除希望價格好負擔，也期待購得擁有一定增值能力的「房市潛力股」。永慶房產集團透過實價登錄資訊，篩選七大都會區近1年房屋平均單價在50萬元以下，房價年漲幅前10名行政區。其中，桃園市龜山區以漲幅16.8%居冠，而新北市共有4行政區上榜。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，龜山區地理位置優越，因為緊鄰新北市，成為許多「脫北族」的首選地區之一，近年來A7重劃區討論度居高不下，也成功帶動當地房市表現。

而桃園市楊梅區漲幅13.8%位居第二，Q1住宅單價18.2萬元，1字頭房價是此次統計中房價最親民的行政區。陳金萍表示，楊梅區擁有4座火車站，對外也有多條交流道，交通機能完善，加上目前1字頭房價，吸引大批願意「以時間換取價格」的民眾進駐。因房價基期較低，也讓漲勢相對明顯。

▲▼永慶統計表。（圖／記者業者提供）

此次統計中，新北市上榜行政區包含林口、汐止、三重以及新莊區，漲幅分別為12%、10.5%、10%、9.7％。陳金萍說明，林口、汐止過去因地理位置較為偏僻，交通建設尚未到位，買氣不如蛋黃區熱絡，但近幾年來隨著區域發展快速，交通建設逐漸完善，加上「比價效應」效應發酵，逐漸受到青睞。

陳金萍補充，汐止區未來還有基隆捷運與捷運汐東段的開發，為當地房市再添一大利多，後市可期。

關鍵字：房價小資族房市潛力股桃園新北龜山A7汐止林口

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