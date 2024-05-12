常救浪貓！500萬寵物店「老闆深夜怒吼」驚動警　求2樓放一條生路

網搜小組／劉維榛報導

「是真的愛這些毛孩才決定要開寵物美容店！」一名網友透露，內湖一家寵物店因2樓屋主失蹤，導致營業登記下不來，如今花了500萬裝潢、有欠債、租金、養家與付薪水等巨大壓力，讓老闆在昨（11日）街上失控怒吼，驚動多輛警車關切。對此，店家出面道歉，也希望2樓屋主能放他們一條生路。

一名女網友在Threads透露，昨日深夜聽到內湖有人大叫，驚動了超多警車來關切，後來原PO詢問附近店家狀況，才知道男子是寵物美容店的老闆，而崩潰吼叫的原因，讓原PO感到無助心疼。

原PO說，開立寵物相關的店家，要整棟樓住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，挨家挨戶說明緣由後，唯獨正上方的2樓屋主開出條件，要免費修補他家陽台前後面的破洞，才願意簽同意書，「店家比較古意，沒多想就直接答應了。」

▲無法開業加上經濟雙重壓力之下，老闆崩潰怒吼。（圖／z.h_______65提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



裝潢好了之後，殊不知2樓住戶失蹤了，據了解，打電話沒人接，堵人也沒用，因為住那邊的是二樓屋主的女兒。

原PO透露，附近鄰居知道，這間1樓店面閒置已久，「完全就是廢墟，店家為了整理那個房子花了400、500萬。」如今二樓住戶失蹤不同意，導致營業登記下不來，「老闆在高度壓力下才會這樣。」

原PO也親自到店家關心，老闆娘說道，「幸好有跟二樓的對話都截圖保留了下來，只希望二樓可以放我們一條生路，簽個同意，並把2樓他們家的漏水給修好。」原PO補充直呼，2樓屋主多留了個爛攤子給他們處理。

事實上，老闆非常有愛心，店內有許多可愛的喵喵，都是老闆營救回來的，原PO於是熱心幫忙喊話，希望有方法讓老闆能順利開業，「他們是真的愛這些毛孩才決定要開寵物美容店，結果卻遇到這種事，真的很難過。」

消息曝光後，店家也出面道歉，「在這邊跟大家說對不起吵到大家了，也謝謝大家關心我們，二樓之前口頭上說好，會簽給我們，老闆壓力之所以這麼大是因為目前欠債幾百萬，老闆還要養家餬口，還要給店員薪水、繳房租，實在負擔不起。」