夏天「蟑螂量增6倍」！專家曝「沒小強」祕技　最猛殺蟲劑是它

▲蟑螂繁殖力相當驚人，尤其在潮濕溫暖的夏天更是到處可見，除了畫面驚悚，恐怕也會傳布細菌。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

氣溫逐漸升高，惱人的蟑螂也開始頻繁出現，根據桃園縣東門國小進行1年的研究顯示，相較於冬天，夏天蟑螂的出沒數量增加6倍以上。專家認為若家中蟑螂橫行情況嚴重，水煙式殺蟲劑最有效率，許多人誤解其毒性傷害性較大，事實上，只要使用時別待在現場就非常安全，再搭配定期清潔排水溝、陰暗處，就能徹底除蟑。

夏天是蟑螂出沒的旺季，關鍵就在於溫暖潮濕的環境，桃園縣東門國小師生曾針對蟑螂進行1年的觀察，發現溫度是蟑螂的活動力強弱的關鍵，攝氏15度以下時蟑螂活動力較弱，20度以上才開始活躍，28度時達到顛峰，但如果溫度持續上升到33度以上，此時蟑螂活動力又會下降。

再分析出沒時間，在同樣的環境下，溫度低的2月份觀察到40隻蟑螂出沒；溫度高的8月則激增至270隻，增加超過6倍以上。研究也發現，若想預防家中蟑螂滿屋跑，4、5月是最佳的預防時間。

蟑螂不只惱人，更重要的是牠穿梭於垃圾、食物之間，恐怕會導致食物中毒，例如寶林茶室中毒案就在現場發現蟑螂排泄物；日本業者「丸米」製造的味噌也因混入蟑螂的而自主回收10萬7726件商品，台灣相關製品也下架3.25公斤。

不只如此，蟑螂的排泄物、分泌物、脫落的表皮和屍體、卵都帶有過敏原，是台灣僅次於麈蟎的第二常見過敏原，會引發過敏性鼻炎、結膜炎、皮膚癢、氣喘，甚至導致身體長期慢性發炎。

▲專家認為水煙式殺蟲劑的濃度、密度較高，因此殺蟑效果較好，其中所含的除蟲菊素對人體的傷害也很低。（圖／CTWANT資料照）

蟑螂擁有「打不死的小強」封號，主因是它們的繁殖力極為驚人。「每隻蟑螂大約每隔2周生出12~15個卵鞘，然後再2周，一個卵鞘就能生出16隻小強。」擁有病媒防治、環境用藥等認證的余夏，目前經營一家專業消毒公司，他認為清潔度是蟑螂孳生量的關鍵。

「以我自己家來說，我幾乎是天天打掃，所以完全沒有蟑螂！」余夏說，尤其是陽光照不到的陰暗處，例如沙發下方、抽屜裡、櫥櫃哩，都是蟑螂喜歡藏匿的地方，若以蟑螂繁殖的周期來說，建議最好2周清潔一次這些角落，如果真的難以做到，至少也要3個月打掃一次。

另外，油脂也非常容易招來蟑螂。「例如許多人喜歡在廚房櫃子裡鋪上報紙，或是貼隔熱紙，一旦沾上油，就會滋生很多蟑螂，所以建議要定期更換。」

如果家中小強非常多，余夏推薦水煙式殺蟲劑最有效。「因為放置室內可讓殺蟲劑的密度、濃度增高，當然人、寵物都不要在現場，大約3小時後返家將門窗打開通風，也可以開電扇促進對流，再離開約1小時，之後就能回家。」余夏提醒要事先通知消防局，以免煙霧讓人誤會發生火災，同時也要關掉家中火災感測器。

許多人擔心水煙式殺蟲劑會傷害人體健康，余夏說，水煙式殺蟲劑裡的化學物質主要是除蟲菊素，它有神經軸突興奮毒素，對蟑螂來說毒性很強，但對哺乳類如人，其實毒性很低，幾乎不會有危險。

徹底殺蟑之後，余夏建議每隔1~2個月在蟑螂易出沒處噴殺蟲劑，同時也可在家中的水管、排水溝撒上碳酸氫鈉，藉此清除管壁上的油垢，就能減少蟑螂進入家裡的機率。若要請人到府殺蟑，余夏透露大約要價1300~3500元，需要1小時左右的時間就能完成。

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