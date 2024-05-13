2間頂大高雄校地底定　在地房仲：區域房價還在2字頭

▲隨半導體產業鏈進駐高雄，高市府陸續與陽交大及清大簽訂合作，未來2校將在高雄設立分校。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

隨半導體產業鏈進駐高雄，高市府陸續與陽交大及清大簽訂合作，未來2校將在高雄設立分校，陽交大將使用蓮潭會館與公教人力發展中心作為校地，而近日清華大學也傳出落腳舊左營國中校地，2間頂大到左營再做鄰居。信義房屋專家統計，區域房價2字頭可入手。

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隨清華大學有意在舊左營國中校址，以及陽明交通大學可望在蓮潭會館與公教人力發展中心分別設立分校，左營區全體里長日前前往高雄市議會表達支持，期盼市府能全力協助，讓頂大儘速進駐。

▲清華大學有意在舊左營國中校址設立分校。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市長陳其邁回應，產業轉型往下游、應用服務、IC設計、系統整合端發展，與清大、交大等校方共同合作，希望將國家重點領域的研發中心設在高雄。

2大頂大有望在高雄左營再當鄰居，其中，陽明交通大學位於左營區崇德路，清大則是左營區翠華路、勝利路口。

根據信義房屋統計，陽交大周邊崇德商圈大樓均價，從2021年的25.5萬元，今年達29.7萬元，出現16%的漲幅。而清大周邊的大樓均價，今年達27.7萬元，3年多來也有15%的漲幅，都還在2字頭價格可入手。

▲頂大高雄分部近年房價。（ETtoday製表）

信義房屋左營高鐵店專員曲怡沛指出，2區段因為距離巨蛋、高鐵都不遠，但沒有那麼多的逛街或通勤人潮，更偏向純住宅區段，頗有鬧中取靜的感覺，多為在地自住客購屋，價差也不大。

大樓均價也都比巨蛋親民，由於區域發展較早，相對新建案沒那麼多，屋齡10年內的產品房價依社區指名度，約在每坪37~42萬元，若是屋齡20年以上的物件，房價約27萬元上下就能入手。



曲怡沛表示，區域自住客多，屋況大多維持得不錯，以帶有平面車位3、4房物件，購屋族接受度較高，以單價來看，購屋門檻也是左營區相對較低。

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