北漂台北多年下場「被洗出外縣市」！他嘆時間全沒了：廢到笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人考量薪資待遇、發展前景後，選擇「北漂」在北部工作。就有網友感嘆，明明北漂多年，最終還是被洗到外縣市買房，但附近又沒有相應職缺，只能往返台北上班，「每天通勤來回就要2小時以上，人生可以用的時間就這樣全沒了，北漂了一輩子，結果下場竟然是這樣」，話題引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「沒人發現北漂台北多年卻被洗出去很幹嗎！」文中表示，台灣大部分企業的總公司都設在台北，甚至好的工作職缺也多在台北。但台北房價均價已突破100萬／坪，考慮公設後，一個家庭要住在大小合適的空間，總價可能要花到3千萬以上。

他試算，就算每個月存10萬，也要5年才能存到頭期款，之後每個月繳10萬房貸連續繳30年，一般人根本無法負擔。於是，大多數人北漂多年後，最終還是只能被洗到外縣市買房。

可外縣市通常沒有相應職缺，即使買了房，還是只能往返台北上班，如果單趟要1小時，每天就要花2小時通勤，「人生可以用的時間就這樣全沒了，北漂了一輩子，結果下場竟然是這樣，根本就整個廢到笑啊！」直呼世界太殘酷，整個豈有此理。

貼文引發議論，「那幹嘛不待在鄉下就好」、「日本二三線城市薪水也差，但還是很多人願意留在家鄉」、「北漂仔現在中南部也買不起了」、「為了堅持台北市門牌，搞得生活品質不好，值得嗎？」有過來人則表示，「三蘆莊待不下去了，轉移到鶯歌三峽土城林口泰山五股龜山」、「所以我回老家了。」