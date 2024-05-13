台中首季地價漲幅超過1成　3因素讓建商信心回籠

▲根據市調統計，台中市土地每坪單價漲幅平均達到5~10萬元，除看好未來市場，專家指出還有3大因素。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中上半年餘屋去化速度加速，觀察土地交易，建商洽購土地備庫存也增加，加上大型建商預售案大賣，更積極在新興重劃區搶地備料，造成台中多數區域地價持續上漲。根據市調統計，台中市土地每坪單價漲幅平均達到5~10萬元，除看好未來市場，專家指出還有3大因素。

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觀察市況在土地與營造成本雙漲下，台中多數區域的房價平均漲幅達到1至2成，台中第一季預售案推出38案、總戶數5836戶，總銷約1067億元，對比去年同期推出49案、總戶數5329戶、總銷940億元，戶數年增9.5％。

在房價高漲下總銷年增13.47％，尤其是小坪數、低總價產品當道，在建商祭出自備30萬元交屋、低月付、工程零付款等優惠下，預售案普遍創下銷售佳績，也讓建商進補土地意願大增。

▲原本因時程獎勵到期土地每坪回跌5～10萬元的14期，地價全面回升。（圖／記者陳筱惠攝）

大台中不動產開發公會市調委員會常務理事林水龍指出，除買氣旺外，還有3大因素讓地價逆轉調高1~2成，其中最有感的是3月7日市政府標售13、14期的抵費地，在標售結果出爐後，原本因時程獎勵到期，土地每坪回跌5~10萬元的14期，地價全面回升。

另外，「住變商」期限將至，截至6月18日的住變商規範，造成大建商出手搶地趕在申請時程內，可變更土地也以創價形式，拉高區域土地行情。

▲危老時程獎勵明年5月歸零，亦帶動地價上揚。（圖／記者陳筱惠攝）

最後則是危老時程獎勵明年5月歸零，亦帶動地價上揚，林水龍認為，由於危老在土地貸款成數比一般建地多2~3成空間，因此許多建商熱烈洽購，根據市府資料顯示，截至3月底，中市核准件數達697案，排名全國第二，也讓此類土地熱度不減。

代銷業者則是指出：「土地、營建成本雙漲，房價負擔高，未來無組織華廈、公寓以及套房產品將會增多，小坪數低總價產品依舊當道，2房1200萬元內、3房1500萬元產品雖充斥市場也有過量問題，但配合優付方式仍會成為市場主流。」

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