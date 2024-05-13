15坪房子「開價1千萬」還一堆人搶？　過來人曝：轉手賺爛啊

▲現在越來越多人關注小宅。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者朱祖儀／綜合報導

近年來房市主流從過去的3-4房改為2-3房，小宅越來越夯。一名網友就好奇，最近看預售屋，發現上面有很多室內只有15坪的房子，即使開價1000萬，還是很多人搶著要，讓他看了很疑惑，「為什麼會想買？」文章曝光後，不少人直言「就只買得起小的啊」、「之後房子只會越來越貴啊」。

原PO在Dcard發文表示，最近發現一堆預售屋室內都只有15坪左右，可是他爬文看了一下，發現很多人都願意花上千萬買這類型的房子，讓他不禁納悶想問，「這麼小的房子卻要一千萬，為什麼會想買？就算說之後轉手，但真的轉得了嗎？」且他認為15坪新房要1000萬已經很盤，「以後變中古屋一千多萬，實在很難想像會有這種盤子出現」。

不少網友表示，「因為單身上班族而言15坪很夠了，台灣的房子越早買越好，只會漲不會跌，租金又貴」、「小家庭、裝潢起來就像飯店一樣，夠住、管理費坪數少便宜，這都是優點。建議你去看看樣品屋」、「因為能負擔的總價有限，但居住的坪數無下限」、「兩個人很夠用啊，但有小朋友就不夠了，空間小自然就不會囤太多東西，買東西也會謹慎，錢存更快呢」。

還有過來人分享，「買來炒啊～以後房價越來越貴，新人只買得起兩房，小坪數漲幅自然高，只要地點好一定轉得了，像是2年前我買的破爛兩房700萬，現在居然已經1500萬了，賺爛」、「我十年前也這樣想，800萬買一間桃園20年的電梯大樓是盤子嗎？十年過去了，30年電梯大樓1400萬左右，當年300萬15坪的也450萬了」、「雖然15坪真的很小，但現在都小家庭啊，還一堆單身的，老實說夠住了啦，前陣子朋友才賣掉一間小套房，就賺了6、700萬，轉手直接賺爛，超羨慕」

也有人反酸，「搞不懂為什麼大家不買陶朱隱園」、「是不是還沒出社會」、「一樣是唸書為什麼不唸台大」、「為什麼不買透天，問他X廢話嗎？就沒錢又想買房啊」、「你好聰明喔！去買大坪數啊！」「我也想買一層樓100坪的啊，有錢誰會買小的讓自己過這麼辛苦」、「晉惠帝轉世，何不食肉糜」。