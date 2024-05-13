交屋潮湧現　台中海線2區最大里換人當

記者陳筱惠／台中報導

海線地區過去常被視為台中蛋白區，過去甚至有「買房買不過台61線」的俗諺，但伴隨大台中地區的高速發展，海線的能見度也在不斷提升，範圍涵括梧棲、清水的「新市鎮中心」目前累計開發1萬4504戶，未來1.5年進入交屋潮，2區的最大里都將換人當。信義房屋專家分析與重劃區有正相關。

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▲伴隨大台中地區的高速發展，海線的能見度也在不斷提升。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市政府民政局資料顯示，有海線四雄之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，總人口數從2014年底的30萬6506人增加到去年底的32萬8161人，10年間總計增加2萬1655人。

▲台中港特定區「新市鎮中心」截至今年累計供給共計1萬4504戶，也將改寫當地最大里數字。（圖／記者陳筱惠攝）

而範圍涵括梧棲、清水的台中港特區「新市鎮中心」，除有遠雄建設大型造鎮案加持，也多有大型開發商如長虹、聯悦建設相繼推案，截至今年累計供給共計1萬4504戶。

根據民政局的資料顯示，梧棲區目前總戶數為2萬1093戶、人口數6萬1431人，最大里為「大庄里」共計3185戶，但隨著交屋潮開始，目前位居梧棲區第六名的「頂寮里」戶數2217戶，目前驗屋交屋的建案包含「長虹天擎」607戶、「佳鋐新邑」243戶、「和築好好窩」375戶，3案挹注下，讓「頂寮里」總戶數已經預期來到3441戶，連跨5名直接打敗「大庄里」。

▲台中港特定區「新市鎮中心」隨著交屋潮起，也將改寫當地最大里數字。（圖／記者陳筱惠製）

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「梧棲區除上述交屋的建案，未來還有2495戶的『遠雄幸福成』、760戶的『聯悦馨』、益翔建設約300戶案量，等著交屋，拉長時間來看，預計3年內將增加6000戶，相當驚人。」

▲相較台中市的高房價而言，海線仍有房價凹陷優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，人口花了38年才突破9萬人的清水區，目前總戶數3萬2392戶、 人口數9萬0020人，最大里落在「南社里」，戶數4610戶。第二名的槺榔里以4493戶雖緊追在後，不過隨著494戶的「聯悦馥」、230戶的「協和丰景」交屋潮起，在地預估7月就將超車「南社里」。

信義房屋北屯松竹店吳俊霆分析：「綜觀改寫最大里的區域，都是與重劃區有關，都屬於有足夠腹地可推出大型親民價格的造鎮案，目前各區房價雖有明顯漲幅，但相較整個大台中市區而言，仍是相對親民，加上區域屋齡都在10年內，吸引偏好新屋的小家庭移入。」

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