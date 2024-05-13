低成本跟風台積電　楠梓漢總價85萬買套房「比買車便宜」

▲今年有楠梓漢入手總價85萬元套房，換算每坪單價約8.8萬元。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
自從台積電宣布到高雄楠梓設廠以來，房價出現大幅飆漲，根據實登，今年竟然有楠梓漢入手總價85萬元套房，換算每坪單價約8.8萬元，甚至比部分國產車還便宜，價格相當親民，地段也不差，鄰近高科大第一校區，還有租金效益。
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根據實登公布，該物件「高科技大學城」位於楠梓區芎蕉五街，屋齡22年，坪數為9.67坪，總價85萬元，原屋主2013年入手價為57萬元，持有10年，今年1月新屋主加價28萬元入手，換算單價8.8萬元，成交單、總價都堪稱親民。
▲高科大第一校區生活圈因臨近橋頭科學園區，人口紅利讓周邊房市大幅受惠。（圖／記者張雅雲攝）
住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，受產業進駐影響，目前楠梓屋齡20年大樓，單價也要2字頭。觀察社區實價，確實為楠梓門牌罕見的「房價凹陷區」。近1年成交均價為12.9萬元，其中去年12月底的低樓層交易，總坪數約9.31坪，以140萬元移轉，換算單價約15.3萬元，直接創社區單總價新高。
▲中古大樓10年內居多，單坪大約25~28萬元。（圖／記者張雅雲攝）
蔡岳霖表示，該社區以租客為主，出入複雜，導致房價長年在1字頭上下徘徊，就算歷經近3年來房市大盤起漲，也未有明顯增幅，不過以租金來看，套房月租金在5000元上下，總價85萬元，投報率甚至高達7%，具租金收益，因此易吸引自住、置產族群進場，不過價格漲幅有限。
該區屬於高科大第一校區生活圈，中古大樓10年內居多，單坪大約25~28萬元，月租金3房含平車約2.4萬元。
▲楠梓「高科技大學城」近期實價交易。（ETtoday製表）
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，楠梓近年房價受台積電影響，價格飆漲，高科大第一校區生活圈因臨近橋頭科學園區，也有不少科技業大廠將陸續進駐，人口紅利讓周邊房市大幅受惠，房價也有明顯漲幅。
新建案房價已經站上3字頭，高科大附近的預售案也從2021年台積電證實設廠前的1字頭，今年出現每坪最高33.6萬元的成交價，顯示熱門的商圈房價上漲速度驚人。
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