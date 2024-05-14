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變天秒開除濕機！「3習慣」NG了　大票驚踩雷：不小心就會

▲▼除濕機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲除濕機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

除濕機是台人家中必買電器，每當遇到變天、下雨，家裡開始潮濕時，不少人都會開除濕機。台電就發文，「潮濕的天氣裡，很多人家中都會整天開著除濕機，要提醒大家，除濕機也是易引發火災的家電之一」，使用時要注意3點，都是民眾可能誤踩的地雷行為。

台電在粉專「台電電力粉絲團」發文，「雨又連下一整天了，一直下雨一直除濕時，一定要注意3不，才不會因為除濕而出事喔！」文中表示，潮濕的天氣裡，可能很多人會整天開著除濕機，但除濕機也是易引發火災的家電之一，使用時要多留意才能安全除濕、安心抗潮。

台電指出，首先要注意「周圍不擺放雜物／易燃物」，「除濕機使用時，周圍應保持適當的散熱通風空間，像是與牆壁、家具、窗簾保持50公分以上距離，除濕機周圍不要擺放雜物、易燃物等，避免起火時導致火勢迅速蔓延」，台電也強調，除濕機上方別掛衣物，「如果衣物不慎掉落，蓋住出風口致無法散熱，會很危險的。」

第二點則是「不和其他高功率家電共用延長線」，因為除濕機是高功率家電，應盡量使用專用插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載、延長線溫度過高而釀災。

最後是「不用不插」，台電表示，如果要長時間離開，最好還是關閉除濕機並拔除插頭，包括「晚上睡覺時、無人看管時、不在家時」都應避免使用除濕機。另外，台電還提醒，如果可以，2～3周可以清洗一次除濕機濾網，「不僅可以避免風口阻塞更安全，也可年省約8%用電。」

看到貼文後，就有民眾秒發現自己踩雷，「不小心就會堆雜物在旁邊，真的要注意」、「我有時會在除濕機旁邊掛衣服欸！以後要掛遠一點」、「出門時習慣開除濕機，想說回家就不會覺得潮潮的…看來還是不要比較好。」

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關鍵字：除濕機火災電器家電台電

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