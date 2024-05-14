台南凶宅俗賣　550→145萬大跳水詢問度激增

▲有房仲在臉書PO文急售凶宅，強調是位於台南南區的健身公寓，超低總價馬上詢問度破表。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

台南公寓145萬元，不過是凶宅，有人敢買嗎？有房仲在臉書PO文急售凶宅，強調是位於台南南區的健身公寓，根據比價網站顯示，去年曾開價550萬元，今年降至145萬元，超低總價馬上詢問度破表。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀

原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文急售，強調是健身公寓，附近生活機能佳。

而該物件也曾在《樂屋網》銷售，根據《5168實價登錄比價王》顯示，同物件去年9月上架，當時開出550萬元，換算單價約29.2萬元，今年5月調降為145萬元，出現405萬元的價差。

根據銷售資料，該物件位於台南市南區金華路二段，屋齡46年，地坪10.2坪、建坪18.8坪，為公寓4樓，開價145萬元，換算單價7.7萬元，低單、低總價引來不少網友發問。

有網友好奇「健身公寓是啥？所以死掉的是肌肉鬼嗎？」、「晚上會來問你蛋白粉在哪裡。」、「我也以為健身公寓是有健身房什麼的。」有網友直接解答「原來是要爬樓梯當健身。」

▲金華路二段商家林立，生活機能完善。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南水交社富喆加盟店東許名震指出，金華路二段商家林立，生活機能完善，已形成金華路商圈，附近住家以舊公寓國宅為主，屋齡多為40年，主力坪數25~30坪，2樓以上單價約為12~20萬元。

若以當初550萬元來看，是高於區域行情，不過該區域公寓大多屋齡偏高，也有不少漏水狀況，因此成交價主要依屋況而定。至於凶宅實際成交價格，仍會因事件原因、發生時間、買方接受度不同而有差異，難有公定折數。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀