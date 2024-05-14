砂石場老闆人間蒸發　東勢7層樓每坪11萬「比重蓋還便宜」

記者陳筱惠／台中報導

台中市東勢區在地經營逾40年的砂石場「信昌砂石」，疑因經營不善破產倒閉，詹姓負責人名下位於公園路上整棟7層樓華廈，去年首度進入法拍市場，當時底價1.56億元，不過經過不斷流標，6月將進入第四拍，底價幾乎對半砍至8031萬元，但仍是東勢最高價法拍物件。

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▲位於東勢區公園路上整棟7層樓華廈因屋主欠債進入法拍，底價一路自1.56億元砍至8031萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

位於東勢區公園路上整棟7層樓華廈，該筆法拍創下東勢區有史以來最高法拍金額不說，據法院筆錄顯示，該棟樓規劃住宅、辦公室，總戶數共33戶，皆為獨立門牌，除了部分住宅現況出租中，建物屋頂也租借給建置太陽光電發電設備系統。

經查，該建物地坪約164坪，建坪約758坪，以此次底價來換算，土地價格落在48.9萬元，對比該建物隔壁的「東勢汽車旅館」以及「貴族世家」，在2020年由富宇建設出手，每坪37.6萬元買下738坪商業地，仍是高出3成。

▲該建物隔壁的「東勢汽車旅館」以及「貴族世家」在2020年由富宇建設出手每坪37.6萬元買下738坪商業地。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰認為：「但若用建坪換算僅11萬元，已經低於目前建築成本，目前華廈新建案單坪營建成本也需要15~20萬元，且屋齡3年，即使東勢周邊租金行情比較差，也可能會吸引投資盤出手。」

徐華辰說：「這筆案件受到注目不僅是區域最高價法拍，也因周邊有建商佈局，引起市場猜測是否開發商會因鄰地而出手。」

不過實際走訪現場，鄰居透露，自這棟建物被法拍後，有不少租客搬離，但仍有人住，但「不知道房租要交給誰」，而被欠債的下游廠商仍因找不到人，心急如焚。

▲東勢區是海線以外，台中少數房價低基期之地，隨著交通利多大型連鎖業者也進駐。（圖／記者陳筱惠攝）



不過謙仁不動產簡剴延則分析：「東勢區是海線以外，台中少數房價低基期之地，目前『國道4號豐潭段』2022年已通車後，北屯到豐原的距離可縮短至7分半鐘，另外若預計2029年通車的『東豐快速道路』也順利完工，北屯到東勢的車程可從40分鐘縮短為15分鐘。」這兩項利多有望成為東勢底氣。

簡剴延表示：「若以該棟33套房規劃，並且已經附上電視冰箱等全配家電，整棟年租金抓360萬元，以目前底價來觀察投報率可達4.5%，推測此次可能有人出手。」

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