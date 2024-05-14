亞昕4度出手14期重劃區　砸8.5億拿下千坪地

▲建商再度回防14期獵地，房仲認為只要是面積、地形可有效運用的土地，都會是建商獵地目標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上櫃建商亞昕集團（5213）第4度加碼台中北屯區14期土地，以總價8.5億元拿下崇德19路上約1162坪土地，而這條貫穿榮德段、洲際段的25米道路，今年以來已吸引上市櫃建商投資高達23.4億元。信義房屋專家認為建商再度回防14期，只要是面積、地形可有效運用的土地，都會是建商獵地目標。

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亞昕集團（5213）發布重訊，以總價8.5億元拿下洲際段342等5筆地號土地，總面積1162坪，換算每坪單價約73萬元，落在行情中。不過從地籍圖資顯示，位於崇德19路上的343、345地號並未被整併其中，地形顯得不太完整。

實際詢問業者，維昕國際建築董事長張維珍表示：「地籍上為交易的2塊土地約230坪，已與地主談定合建，讓基地完整度提高，合併面積有1400坪。」

▲亞昕集團再以總價8.5億元與部分地主合建方式，洲際段約1400坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

她也表示相當看好14期重劃區，從亞昕集團3年前進軍台中首案「一緒」日前交屋，為14期第一個完工的建案，目前還有「一沐」、「一緻」等個案在建中。至於本次購入的洲際段基地，產品將朝向小坪數精品宅邁進。

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆觀察：「先前因容積獎勵時程已過，14期土地交易氛圍轉為觀望，但在市府標售案、北部建商新案開紅盤等激勵下，建商再度回防14期，只要是面積、地形可有效運用的土地，都會是建商獵地目標。」

值得一提的是，本次亞昕集團買下的洲際段土地，與遠雄建設在早先在台中市抵費地標售案拿下榮德段641坪「地王」，總價約6.4億元、以及4月期間遠雄於洲際段加碼的1117坪土地，總價約8.6億元，都在崇德19路沿線。

▲25米的崇德19路近期成為上市櫃建商重點佈局區段。

卓越不動產估價師事務所所長楊祥銘指出：「25米的崇德19路，為14期橫向主幹道之一，貫穿榮德段、洲際段，路長約2.6公里，行經洲際棒球場、漢神百貨、台中巨蛋外，還有5塊商業用地，為14期商業設施最多的路段。」

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