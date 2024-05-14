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【廣編】愛山林建設企業總部落成　全國建築業首座取得UL健康建築驗證標誌

愛山林建設企業總部落成　全國建築業首座取得UL健康建築驗證標誌（圖／甲山林提供）

▲愛山林企業總部取得UL健康建築驗證標誌合影，左為美國UL副總裁暨企業永續服務事業部總經理Sean McCrady，右為甲山林集團總顧問李俊平。

【廣編特輯】

圖、文／甲山林提供

在全球化的浪潮下，伴隨知識經濟的發展、永續發展概念備受重視、科技創新之提升和生活品質優化的必要，建築的健康與智慧化受到各國的重視。

甲山林集團響應企業ESG與永續精神，新落成的「愛山林企業總部」，外觀以玻璃帷幕為設計，內部除導入光纖系統、科技化建築配備外，為提供員工優質辦公場域與室內環境，特與UL Solutions合作，就空氣品質、水質、清潔、照明和噪音進行檢測，並獲得 UL 驗證，特於5月14日舉辦「愛山林企業總部」健康建築驗證標誌頒發典禮。

證書由UL Solutions副總裁暨企業永續服務事業部總經理 Sean McCrady 親自來台頒發，與會貴賓還有工研院科技產業發展組專案副組長黃建智、智森永續設計總經理簡碩賢、陞訊數據科技總經理李高賜，以及愛山林建設開發董事祝藝、愛山林建設開發總經理張境在、甲山林集團總顧問李俊平等。隨著「愛山林企業總部」取得國際標章認證的開始，也宣示甲山林集團追求卓越，重視建築品質的腳步，將持續朝向國際化邁進。

甲山林集團，精工打造高品質、有價值的好房子，除了在建築選材、硬體設施與施工工法上力求創新，為提供給消費者更透明的建築品質與健康居家環境，大力支持 UL Solutions 透過既有和新建築專案的「健康建築驗證標誌」為建築開發提供認證所做的努力，未來亦將規劃更多合作項目。

關鍵字：甲山林愛山林建設UL健康建築驗證標誌ESG

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