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都更路漫長全因法令太理想化　業者呼籲修法

花蓮市天王星大樓在地震中傾倒，引發全台對建築結構安全的重視。

▲花蓮市天王星大樓在地震中傾倒，引發全台對建築結構安全的重視。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不管是信義區老舊公寓對半切，又或者是民生社區海砂屋糾紛，從上述案例來看，為了增加都更推進速度的連棟建築拆除法規，再到為鼓勵都更，海砂屋只需1/2所有權人同意即可辦理都市更新審議，這些法規在實際執行上，引起部分住戶的強烈反彈。但從另個角度看，產業界也有話要說，不動產開發公會全聯會祕書長于俊明直言：「目前都更遇到最大困難，時間太久還是一大問題。」

于俊明進一步表示，在都更整合前端，法令若不能明確，且一直改來改去，「加上審議效率若不能有效提升，都更真的很難做，一個都更案從整合到完成要花上好幾年時間，工料上漲、缺工，加上明年課徵碳費等成本難以掌握，目前共負比根本不夠，也會增加整合難度，至於規定危老基定規模要多大才能執行，這些都太理想化。」

「一個都更案成本除上實施者分回比例，才會得到勉強收回成本的房價，當都更案成本越來越高，希冀房價下跌，只能提高住戶負擔的重建費用或減少分回面積，但上述任一情形都會讓都更面臨整合困難。」

他指出，但若房價一高，不了解的人誤以為是炒作結果，政府隨之起舞又加重打房力道，讓整合中都更、危老案進退兩難；核定的遇上發包困難或利潤被吃掉；興建中的又要面對市場風險與房地合一稅；賣不掉的還得被課起造人囤房稅。「這是結構性的困境，政府要推動都更，至少要將容積獎勵提高，讓分母變大，都更才可能續行。」

于俊明建請中央將都更母法從原容認定、協議合建降稅賦、時程獎勵等項目修得更加完善。至於拆除遇到的問題，「政府只要不宣示都更決心，釘子戶就會認定政府是軟腳蝦，開始漫天要價，只要政府態度做到了，民間業者都會盡量妥善整合。」于俊明說。

「都更刻不容緩」是每一個政治人物朗朗上口的話，從實務面上考量也是台灣當前迫切所需，但開發商、地主各自面臨不同挑戰，如何修法與執行，平衡各方需求，在在都考驗執政者智慧。


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