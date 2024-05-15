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在地男富豪砸1億現金　搶當中科西屯路郵局新房東　

▲▼ 西屯路三段，中科101 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於西屯路三段上的中華郵政房地出現交易，以總價1.08億元成功售出，更創下該路段實價登錄以來最高總價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科台積電擴廠議題不減，讓區域商圈也活絡起來，位於西屯路三段上的中華郵政房地出現交易，以總價1.08億元成功售出，更創下該路段實價登錄以來最高總價，經查，砸現金無貸款搶當郵局房東的為台中本地男性富豪。

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位於西屯路三段一整排屋齡18年的「中科101」透店產品，出租率極高，過去曾傳出有屋主大手筆一次入手4間店面，隨後又一次打包出售的案例。不過此次傳出交易的則是在地深耕許久的中華郵政。

▲▼ 西屯路三段，中科101 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「中科101」的店面單純1樓的行情大約落在6萬元左右，相比疫情時月租回穩約1萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，中華郵政透店共5層樓，總面積231.24坪，大福科地產林佳穎表示，「中科101」的店面通常為百坪左右的面積，中華郵政所在地為2店面打通，因此坪數比較大，總價也創下新高。

林佳穎補充，周邊店面單純1樓的行情大約落在6萬元左右，相比疫情時月租回穩約1萬元，而此次交易中華郵政與其他樓層套房收租，新房東年租金有望來到240萬元，雖然換算投報率僅2％，但中華郵政穩定且財務穩健，成為吸引投資方的一大利器。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西屯路三段一整排屋齡18年的「中科101」透店產品，出租率極高。（圖／記者陳筱惠攝）

經查這間郵局為台中少數平常日延時營業郵局，周邊居民則表示，該間中華郵政相當貼心，可能是因應周邊多為中科上班族，鄰近也有不少公司行號，大部分郵局都是5點或5點半關門，這間郵局下班時間為7點半。

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關鍵字：台中西屯路郵局房地交易延長營業路段新高中華郵政

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