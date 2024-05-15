買瘋了！姨曝台積電工程師「月掃4間房」　他嘆：還沒買的保重

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有竹北工程師透露，公司跟他年紀差不多的工程師，都搭著新青安買房了。就有網友表示，阿姨的小孩前年進台積電，去年底剛買房，上個月又買一間，「說他兒子同事都在新竹一直買房，竹北掃到竹東、竹東掃到竹南，還說有人一個月買4間，專掃2房」，令他不禁直呼，「新竹還沒買房的人就保重啦！」

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊「新竹台積電工程師狂掃房」，上周陪媽媽去找阿姨，得知阿姨小孩前年進台積電，去年底才買房，上個月又買一間，同事也在新竹狂買，竹北、竹東、竹南都狂掃，還聽說有人一個月就買4間，專掃2房。原PO不禁感嘆，「頭期款對台G人根本不是問題，新竹還沒買房的人就保重啦！」

貼文引發議論，就有人納悶，「要嘛家裡本來就有錢，要嘛就是在唬爛，前年進台積，就算全存也大概才一間的頭期而已」、「為什麼都沒台積人講？每次都是聽別人說啊？」「4間怎麼交屋？現在預售屋不能轉售，限貸四成，現金要拿出三千萬勒！」

但有網友便指出，「台積又不一定是第一份工作，我從退伍到退休也待了三間科技廠」、「三千萬對台積還好吧，台積主管夫妻一年就800萬了，而且很多家底都很厚。」

其他人則紛紛點頭，「什麼時候沒掃？」「親戚台積，還真的台中、嘉義、高雄都買欸」、「真的！買瘋了！、「朋友也台積到處買，眼睛都不眨就下單」、「強者我同事上星期就有四個人買，我則是去年就買兩間了」、「反正台積仔、竹科仔到處買啦！不會侷限在新竹。」