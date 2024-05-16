年薪百萬「中壢買房後悔了」　他崩潰：喘不過氣！全場看傻

▲原PO買完房子，如今哀喊經濟負荷不了。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

除了有頭期款，還得算好每月房貸與雜支開銷能否負擔得起！一名網友透露，花了1100萬在中壢買二手屋，還自己重新裝潢，就因為一句「當初沒想太多」，搬進去住了一陣子才發現根本開銷超多，像是管理費、水電與停車費等，「感覺快喘不過氣！」引發網友看傻眼。

一名30歲男網友在Dcard表示，目前年薪100萬多一些，之前在中壢過嶺買下一間中古屋，屋主有裝潢、屋齡4年、兩房含車位花了1100萬，當時頭期款與一些規費雜費約200萬，後來他又花錢重新裝潢。

如今原PO崩潰了，直言「每個月管理費、水電，還有停車費也是一筆開銷，感覺快喘不過氣！」由於公司在台北古亭，原PO當初打著如意算盤，可走台66線開車通勤，「結果有時塞車，還一路塞到國三，晚上66沒照相各種飆車也常看到車禍。」

對此，原PO現在才發現，買了一間超過能力負擔的房子，因此求問大家怎麼辦，「有人也是被房子壓到喘不過氣，後來怎解決的？」

底下網友熱議，「1.租人，你去租小間一點；2.轉增貸；3.不節流就開源，不開源就節流」、「為何在古亭上班要買過嶺，不懂...」「塞車真的很心累啊，所以我都避開塞車時段上下班」、「爽爽花，才後悔花那麼多...可以不要重新裝潢啊」。

也有網友點出問題，「年薪100萬，平均一個月8萬，這房貸+管理費水電費+停車費整包加起來算35000元，每個月大概還有四萬多 你是其他開銷太大嗎」。原PO只默默回應，「那是月均（薪水）啊。」