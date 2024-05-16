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潤弘EPS達10.28元創歷年次高　認「機器將取代人力」

▲▼ 潤弘 。（圖／記者項瀚攝）

▲營造廠潤弘（2597）去年EPS達10.28元，雖然年減，但仍是歷年次高紀錄。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

營造廠潤弘（2597）去年EPS達10.28元，雖然年減，但仍是歷年次高紀錄。董事長李志宏表示，4大營造需求強勁，市場擔心的不是接不到單，而是能否好好消化。此外他談到，缺工現況難解，營造業機器取代人力是必然趨勢。

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潤泰集團旗下營造廠潤弘（2597）今日召開股東會，承認去年營收225.02億元、年減8.4%，稅後純益19.02億元、年減7.6%。2023年承攬數個大型建案處於驗收階段，新增業務正開始執行，使得營收略減。

不過，EPS（每股純益）仍交出10.28元好成績，略低於前年11.4元，已是歷史次高紀錄。會中並通過配發現金股利5.4元、股票股利4元，總計9.4元，配發率超過9成，依昨日收盤價169.5元計算，若後續順利填息，現金殖利率3.18%。

目前潤弘完工工地包含永冠台中港廠新建工程等7案，持續施工中則包含T專案南科封測C廠等30案，新承攬之工地則有F22P1 FAB shell package預鑄工程等8案，量能無虞。

▲▼ 潤弘 。（圖／記者項瀚攝）

▲潤弘精密董事長李志宏（右）、總經理莫惟瀚（左）接受媒體訪問。（圖／記者項瀚攝）

會後，潤弘董事長李志宏接受訪問，他表示，市場營造需求強，許多營造廠擔心的不是接不到單，而是能否好好消化，潤弘在手案量約500億元，並維持每年消化200億元，未來股本擴大，期許達到250億元水準。

潤弘總經理莫惟瀚進一步表示，觀察近期社宅、軌道等公共工程、主要城市大型開發案、危老都更都有不小的需求量，使得營造廠訂單滿手，不過缺工的問題依舊， 工料雙漲，「但潤弘早期長單比例較低，成本都能夠適時轉嫁，影響不大。」

接著談到營造業的長期發展，李志宏表示，雖然政府開放部分移工，但缺工的問題仍難解決，機器取代人力是必然的趨勢，舉凡像是自動電銲取代傳統鋼筋綁紮、機械運輸板模取代人力搬運等等。

至於先前熱議的危老預鑄容積獎勵，李志宏說：「我們當然非常支持，對我們來說也是利多，但預鑄基本上使用在300戶規模以上的建案，且技術門檻高，政策整體的實用性還要再觀察，」

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