房東持備鑰闖屋查漏水！租客監視器APP跳通知氣炸報警　結果曝光

▲林姓房東在未徵得房客同意下持備鑰闖入房內查看漏水，因此挨告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗一名林姓房東112年4月未追查房屋漏水，竟在未徵得古姓房客同意下，逕自持備份鑰匙入屋查看；古姓房客發現後憤而報警，案經苗栗地院審判，法官依侵入住宅罪，判處林姓房東拘役10日，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，林男為該棟房屋所有人之子，受父親委託負責管理該屋出租事宜，112年4月17日，林男接獲台水公司通知，告知該屋用水量突然增加，可能有漏水情況；隨後當月21日下午4時許，林男發現水表運轉快速，漏水情形可能加劇，因此立即致電古姓房客，表示希望入內察看是否漏水，惟遭房客拒絕。

古姓房客表示，不願意房東單獨進入其屋內，邀求林男等他晚間6時許下班後再一同進屋查看。林男明之古姓房客不同意他進屋，但掛掉電話後，竟逕自持備份鑰匙打開房門入內。古姓房客因屋內裝設網路攝影機，拍到房間內有人活動，APP跳出通知，林男擅闖入內一事因此曝光，古姓房客查看畫面後憤而報警處理。

林姓房東到案後對於犯行坦承不諱。法官認為，林男在未徵得同意下持備鑰闖入屋內，危害租客住居安全，實屬不該，但念其沒有前科，且偵訊中坦承犯行並表達和解意願，惟房客拒絕和解，因此迄今未賠償房客所受損害，但仍足認林男犯後態度非差，審酌其大學畢業學歷，目前擔任水電工，家境小康等一切情狀後，依入侵住宅罪判處拘役10日，得易科罰金。可上訴。