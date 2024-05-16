「冒煙的喬」月花20萬租澄清湖麥當勞　籌備2年終開新品牌

記者張雅雲／高雄報導

澄清湖風景區是高雄最知名的景點，正門口過去知名地標「麥當勞」出走後，空置多年，根據租賃實登，10年來月租金從25萬元，降為20萬元，2022年9月由美墨餐廳「冒煙的喬」承租，歷經近2年，新品牌終於開始試營運。

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▲2022年9月由美墨餐廳「冒煙的喬」承租澄清湖知名地標「麥當勞」舊址。（圖／記者張雅雲攝）

▲1985年麥當勞開始營業，十分有特色的庭園式餐廳，是不少高雄人回憶。（圖／翻攝自Google Maps）

澄清湖風景區門口的三角窗店面，位於澄清路、大埤路口，1985年由麥當勞開始營業，是不少老高雄人兒時回憶，營業長達24年，沒想到因為租金問題出走，麥當勞宣布在2011年閉店，搬到澄清路。

據了解，屋主就是高雄大統集團吳家二代次子吳天翼，根據租賃實登紀錄，麥當勞搬家後，「Fatty’s義式創意餐廳」、「冒煙的喬」，先後在2014、2022年承租，從月租金25萬元降為20萬元，而「冒煙的喬」2022年9月租下後，中間曾開設快閃跳蚤市場，歷經快2年，終於宣布15日新店試營運。

▲麥當勞澄清店舊址歷次租賃紀錄。（ETtoday製表）

而目前「冒煙的喬」共有4間分店，分布在台中、高雄、墾丁。在高雄也有2家新型態的特色便當店。最新品牌就是「冒煙的喬湖畔咖啡館」。

在地人陳小姐表示，澄清湖地標自從麥當勞搬走後，10年來舊址僅開過2家餐廳，營業都不到2年就歇業。其中一家只開半年，開最久的「Fatty’s義式創意餐廳」經營高檔火鍋、鐵板燒，鐵板燒客單價2500元起跳，猜測價格太高導致客人一直不多，只開1年多就歇業，「冒煙的喬」租下後，也遲遲等不到新店開幕。



台灣房屋高雄7+1工商加盟店店長郭錫斌表示，該店位置精華，能見度很高，也是知名地標，旁邊就是文山特區、正修生活圈，學生族群、在地人口多，商業機能也算發達。

▲「冒煙的喬」2022年9月租下後，15日「冒煙的喬湖畔咖啡館」開始試營運。（圖／記者張雅雲攝）

「冒煙的喬」開幕後，知名度可望吸引更多用餐人潮，而且未來還有捷運黃線、國立原住民博物館等設立，有機會帶進更多人潮。

此外，該區段銜接鳥松、三民、鳳山區，附近商家林立，還有家樂福、全聯、星巴克等大型連鎖品牌，沿澄清路串聯的文山特區為新重劃區，大樓眾多，擁有足夠消費人口。

由於文山特區內早期有不少素地，依地主規劃，不少店面由地主先興建地上物後出租，單坪租金約2000~2500元，有許多大型連鎖餐廳搶著進駐，郭錫斌說：「只要是潮流型店家，符合該區的年輕族群喜好，就不愁用餐人潮。」

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