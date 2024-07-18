身邊好多人買房！她越看越焦慮：好像不買就是錯的

▲看到大家都在買房，讓原PO感到焦慮。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房對很多人來說，並不是一件容易的事情，因此常會靠家人或伴侶幫忙。近日就有網友發文表示，她每次看到大家都在買房，就覺得焦慮，大家會不會覺得不買房是錯的？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「大家都在買房，好焦慮」為標題發文，提到這年頭有很多人都已經買房了，給人很有錢的感覺，而這樣的狀況卻也令她焦慮，不禁擔心沒買房就是錯的，大家對此有什麼看法？

原PO每次看到房價上漲，都會心想著，如果不靠家裡或是伴侶幫忙，一個人買房其實真的很辛苦。她也在留言處透露，比起房貸，她覺得存頭期款更讓她焦慮。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「確實看到身邊的人買房，再看自己的現況會感覺焦慮，雖然買房承擔的房貸也是種壓力，得一直維持著收入，但感覺和什麼都沒有還是有落差」、「不管買不買房，做好自己的人生規畫就好」、「不要比較，你只是沒接觸沒前的族群而已」、「沒買，已躺平」。

也有網友認為，買房也有買房的辛苦，「有時候我們不要光看人家面對我們光鮮亮麗的一面，你不知道他轉身後所要面對的是多黑的無盡深淵」、「我朋友單獨買房，現在平日一份工作、假日一份工作，存了好幾年才能出國」。話題引發討論。