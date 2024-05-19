機械車位剛停好「被暴力送下樓」　離譜畫面瘋傳！網炸鍋：故意的

▲白車被送下去。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者周亭瑋／綜合報導

機械車位意外頻傳，就有車主剛停進去，人都還沒下車，後車駕駛竟操控按鈕，將他連人帶車「送下樓」。離譜畫面曝光後，讓大票網友炸鍋了，紛紛留言怒喊「建議白車車主提告白X黑車」、「很明顯是故意的吧，黑車都在旁邊等那麼久了」。

網友今在「爆料公社二社」PO出影片，直呼「剛停好位子，人還沒下車，結果後面的人直接給別人降到地下室，還關起來。」只見白色轎車緩緩停入機械車位，而等在後方的黑色轎車先是往前移動，接著駕駛竟下車按下控制鈕，並眼睜睜看著對方被送下樓。

▲黑車駕駛下車按下機械車位的按鈕，並看著白車被送下去。（圖／翻攝自爆料公社二社，下同）

此舉讓人匪夷所思，也惹怒大票網友，洗版氣罵「他明明知道剛停，有仇嗎」、「一定是故意的」、「我只能說這種停車格真的很可怕」、「好奇人下去了會怎麼樣」、「殺人未遂了吧？」「這不可能沒看到，感覺故意的」、「等了多年，終於等到報仇的機會了，動作一定要快」。

另外，也有網友眼尖發現另類亮點，直呼「白車後車廂沒蓋好就停車，也是很妙」、「兩個都很ㄎㄧㄤ」、「沒蓋後車廂還能倒車也滿厲害的，下次記得按喇叭或開車窗大喊，不要默默坐在車裡傻眼唷」。