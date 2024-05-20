橋科效應發威！　燕巢億級廠辦持有3年轉手大賺1億

▲今年高雄燕巢有廠辦出現2億元的成交紀錄，為原屋主賺進約1億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

持有3年轉手獲利1億元，有可能嗎？實登顯示，今年高雄燕巢有廠辦出現2億元的成交紀錄，而原屋主為2021年法拍取得，當時拍定價9748萬元，等於持有3年，為原屋主賺進約1億元。

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該物件位於高雄燕巢區安北路，2021年昭偉工業股份有限公司，由於給付票款強制執行，名下位於燕巢安北路的1處廠房，淪落法拍市場，1拍底價1.9億元，多次無人投標，直到2021年4拍由水美不動產以拍定價9748.48萬元取得。

▲燕巢廠房交易紀錄。（ETtoday製表）

根據實登，該公司持有3年後，今年1月以2億440萬元售出，地坪1022坪、建坪526坪，廠房屋齡42年，換算地價單坪20萬元，也就是說原屋主持有3年，轉手帳面就賺進1億690萬元。

據查，新買家為⾼坪國際有限公司，而同一代表人名下還有「新包手包子店」，以招牌鮮肉包一顆25元來算，要賣817.6萬顆。

▲以招牌鮮肉包一顆25元來算，總價2億440萬元要賣817.6萬顆包子。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋岡山阿公店吳庭輝指出，橋科為半導體S廊帶重要節點，開發範圍以北高雄燕巢區及橋頭區為主，連帶周邊不論是住宅、廠房都有不少人搶卡位。

目前岡山廠房依地坪單價大多落在25~30萬元，若是全新廠房單價甚至達35萬元，受外溢效應影響，燕巢距離岡山不遠，加上價格約低於岡山1成，也有不少企業主轉而入手燕巢廠房，以該物件單價20萬元來看，對比區域行情，價格也算平實。

▲橋科開發範圍以北高雄燕巢區及橋頭區為主，周邊不論是住宅、廠房都有不少人搶卡位。（圖／記者張雅雲攝）

此外，中央地方正攜手加速推動台39線高鐵橋下道路延伸線優先段，燕巢安招路至橋科1.4公里列為優先施作路段，預計2026年完工，可強化燕巢聯外交通機能，未來廠房需求更高。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，該廠房土地達1022坪，當初流拍到4拍，換算地價約9.5萬元，放到現在來看堪稱相當便宜。

雖然僅限於對工業有需求的客群有價值，不過持有後廠房可以立即自用、或是出租，加上土地面積夠大，也能吸引新買家看準未來土地價值入手。

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