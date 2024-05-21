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天母肯德基荒廢7年得救！　新租客攬下百坪空間「不賣吃的」

▲▼ 天母速食店 。（圖／記者項瀚攝）

▲天母肯德基荒廢7年，終於迎來新租客，未來會變成兒童運動場所，居然還會有籃球場。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

天母肯德基荒廢7年，終於迎來新租客，未來會變成兒童運動場所，且由於店面挑高，居然還會有籃球場，相當特別。不過，天母其他2處地標速食店撤出後，目前仍在空置中，分別是天母西路麥當勞、中山北路茉莉漢堡。

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位於天母東路的「肯德基」2017年歇業撤出，店面開始荒廢，閒置7年之後近日終於找到新租客，據地方臉書社團訊息，會變成運動場地空間，承租的業者再轉租給不同教練配合，引發在地人熱議，但片面的資訊讓人看得霧煞煞。

記者實際聯繫到承租方老闆，他說，公司新成立，不會直接養教練，提供運動空間給其他教練，可以短租、也可以走專案中長租模式，公司再收取租金，而空間裡有的運動項目包含半場籃球場、拳擊擂台、瑜伽、跳舞等等項目，可機動性調整，並主攻小朋友市場。

他說：「這店面空了好一陣子，可能會被認為是位置不好，確實過去賣吃的，可能因為店面退縮、周圍大樹包圍、旁邊又有宮廟，曝光效果較差，但我自己是天母人，覺得這點位是有機會的，就看要做哪行。」

他表示，會想開設兒童運動空間，是以使用者的角度出發，這樣的服務是有需求的，也是目前天母地區沒有的。該店面1樓總坪數103.51坪，另外有部分空間是夾層，也正因如此，具挑高條件，才能打造出籃球場。

至於租金，他不透露具體數字，但坦言：「其實天母的許多房東們也不希望店面一直空著，期盼帶動商圈熱絡，對租金價碼都有溝通調整的空間，本次承租價碼雖然還是貴，但已比起過去巔峰時期還低，算是可接受的合理價。」

住商不動產天母士東加盟店東陳諸愷表示，該店面的致命傷就是曝光效益低，屬特殊型產品，難吸大型業者插旗，且坪數規劃太大也是抗性，估每月店租應落在30萬元上下。

▲▼ 天母速食店 。（圖／記者項瀚攝）

▲天母西路麥當勞養蚊5年。（圖／記者項瀚攝）

事實上，天母的空置地標不只有肯德基，還有位於天母西路的麥當勞，在天母開了33年，並於2019年歇業，如今也已空置5年。記者致電刊租委託人，她相當低調，對於租金開價與招租價碼都不願多談。

陳諸愷分析，該店面相當具有指標性，曝光、人潮都沒有問題，但由於坪數大，恐怕也只有大型連鎖業者負擔得起，但以這房屋狀況來說，也比較難被接受。

陳諸愷指出，天母精華地段1樓每坪租金3000~4000元，麥當勞舊址共有2層樓，包含地下室以及1樓露台，總坪數達261.6，估每月租金落在40~50萬元。

▲▼ 天母速食店 。（圖／記者項瀚攝）

▲中山北路茉莉漢堡歇業1年，目前還在招租中。（圖／記者項瀚攝）

另外，去年3月中山北路「茉莉漢堡」也歇業，結束40年經營，實地走訪，該店面仍掛起招租看板，店面養蚊1年。不過，陳諸愷表示，小坪數店面去化容易，不用太久應可以順利出租，估每約6~8萬元。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲天母地標速食店現況整理。（表／記者項瀚製）

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關鍵字：天母肯德基麥當勞茉莉漢堡速食店店面租金運動空間兒童籃球場住商不動產

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