天母肯德基荒廢7年得救！　新租客攬下百坪空間「不賣吃的」

▲天母肯德基荒廢7年，終於迎來新租客，未來會變成兒童運動場所，居然還會有籃球場。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

天母肯德基荒廢7年，終於迎來新租客，未來會變成兒童運動場所，且由於店面挑高，居然還會有籃球場，相當特別。不過，天母其他2處地標速食店撤出後，目前仍在空置中，分別是天母西路麥當勞、中山北路茉莉漢堡。

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位於天母東路的「肯德基」2017年歇業撤出，店面開始荒廢，閒置7年之後近日終於找到新租客，據地方臉書社團訊息，會變成運動場地空間，承租的業者再轉租給不同教練配合，引發在地人熱議，但片面的資訊讓人看得霧煞煞。

記者實際聯繫到承租方老闆，他說，公司新成立，不會直接養教練，提供運動空間給其他教練，可以短租、也可以走專案中長租模式，公司再收取租金，而空間裡有的運動項目包含半場籃球場、拳擊擂台、瑜伽、跳舞等等項目，可機動性調整，並主攻小朋友市場。

他說：「這店面空了好一陣子，可能會被認為是位置不好，確實過去賣吃的，可能因為店面退縮、周圍大樹包圍、旁邊又有宮廟，曝光效果較差，但我自己是天母人，覺得這點位是有機會的，就看要做哪行。」

他表示，會想開設兒童運動空間，是以使用者的角度出發，這樣的服務是有需求的，也是目前天母地區沒有的。該店面1樓總坪數103.51坪，另外有部分空間是夾層，也正因如此，具挑高條件，才能打造出籃球場。

至於租金，他不透露具體數字，但坦言：「其實天母的許多房東們也不希望店面一直空著，期盼帶動商圈熱絡，對租金價碼都有溝通調整的空間，本次承租價碼雖然還是貴，但已比起過去巔峰時期還低，算是可接受的合理價。」

住商不動產天母士東加盟店東陳諸愷表示，該店面的致命傷就是曝光效益低，屬特殊型產品，難吸大型業者插旗，且坪數規劃太大也是抗性，估每月店租應落在30萬元上下。

▲天母西路麥當勞養蚊5年。（圖／記者項瀚攝）

事實上，天母的空置地標不只有肯德基，還有位於天母西路的麥當勞，在天母開了33年，並於2019年歇業，如今也已空置5年。記者致電刊租委託人，她相當低調，對於租金開價與招租價碼都不願多談。

陳諸愷分析，該店面相當具有指標性，曝光、人潮都沒有問題，但由於坪數大，恐怕也只有大型連鎖業者負擔得起，但以這房屋狀況來說，也比較難被接受。

陳諸愷指出，天母精華地段1樓每坪租金3000~4000元，麥當勞舊址共有2層樓，包含地下室以及1樓露台，總坪數達261.6，估每月租金落在40~50萬元。

▲中山北路茉莉漢堡歇業1年，目前還在招租中。（圖／記者項瀚攝）

另外，去年3月中山北路「茉莉漢堡」也歇業，結束40年經營，實地走訪，該店面仍掛起招租看板，店面養蚊1年。不過，陳諸愷表示，小坪數店面去化容易，不用太久應可以順利出租，估每約6~8萬元。

▲天母地標速食店現況整理。（表／記者項瀚製）

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