透天屋主自售收帶看費500元　網怒：比故宮門票貴

▲該物件位於高雄瑞隆商圈，為大地坪透天，屋主自售強調每次帶看收費500元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有時屋主為了省仲介費會想自售，不過近期出現屋主在購屋網站直言，「帶看費500元，先跟真正的買家說聲抱歉，太多厚臉皮的房仲防不勝防。」網友笑回，收的比故宮門票還貴耶，這個門票要附飲料了。信義房屋專家建議，先確定是否符合自身需求，以免白花錢。

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原PO在臉書《買房知識家》PO出圖片發問，該物件為《591房屋交易網》的屋主自售，讓原PO十分疑惑，「真的會有買方願意付費賞屋嗎？」

根據銷售資料，該物件位於高雄瑞隆商圈，為大地坪透天，每次帶看費500元，而屋主先跟真正的買家說聲抱歉，認為太多厚臉皮的房仲防不勝防，該筆費用會用於真正需要幫助的人，使用後提供單位正式收據。

▲原PO十分疑惑，「真的會有買方願意付費賞屋嗎？」（圖／翻攝自Facebook／買房知識家）

贊成、反對的網友各半，贊成的網友認為「這還好，我同事的屋主來開門一次就要1000」、「先過濾，不ok的人。」、「很好啊，清楚告知，願者就去。」、「這樣房仲就不能偽裝買家了。」

也有不贊成的網友表示，「屋主那麼有愛心，可以直接捐成交價4%」、「不看，又不是看了就一定會買，這些都是多出來的成本。」、「收的比故宮門票還貴耶，這個門票要附飲料了。」

信義房屋高三區協理周清源表示，有些社區、屋主帶看，會收取「帶看費用」或「清潔費」，但必須在帶看行為未發生前先告知看屋者，雙方對收費內容達成一致才能收費，若是事後提出，看屋民眾可以拒絕付費。而一般若是透過仲介帶看，通常仲介多會自行吸收帶看費。

至於屋主自售，因為是透過買、賣雙方自行連絡，周清源建議，想看屋的買家可以先參考附近同格局物件，確認自身購買需求，再確認賣家是否有足夠售屋意願，才不至於會白花帶看費。

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