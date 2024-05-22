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盤點台中舊城8大廢樓　昔日地王都更喊8年0進度

▲▼ 遠百與綜合大樓案,中區,廢棄樓 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲其中號稱台中最大都更案的「遠百與綜合大樓案」都更會成立8年，當初高掛的紅布條早已褪色，建物卻不動如山。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2021年10月14日高雄城中城大火、今年4月3日發生自25年前9月21日以來最大規模地震，每每災難過後台中舊城區的都市更新就會被拿出討論，《ETtoday新聞雲》盤點過去中區知名的8座廢棄大樓，其中號稱台中最大都更案的「遠百與綜合大樓案」都更會成立8年，當初高掛的紅布條早已褪色，建物卻不動如山。

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台中市中區知名的8大廢棄大樓，其中成立都市更新會的有4座包含「千越大樓」、「遠百與綜合大樓」、「民昇大樓」、「金園大樓」，其餘4座「中英育樂大樓」、「合作暨觀光大樓」、「永琦東急百貨」與「財神大樓」重建意願低。

在2016年成立都更會的「遠百與綜合大樓」昔日在前台中市長林佳龍見證下掛牌成立。當時資料顯示，都更案範圍包括台灣大道、自由路與成功路街廓，讓荒廢16年的昔日地王重生撥雲見日，但是再過去8年時間的現在，當初高掛的紅布條早已褪色，建物卻不動如山。

▲▼ 遠百與綜合大樓案,中區,廢棄樓 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲據資料顯示「遠百與綜合大樓」計畫，包含台灣大道、自由路、成功路街廓，整體基地面積超過千坪。（圖／記者陳筱惠攝）

原遠東百貨及綜合大樓，究竟有多風光，甚至曾登全台灣地王之姿，在日治時期原為「行啟紀念館」的綜合大樓，在台灣光復之後，1961年拆除，便改建為8層樓高的綜合商業大樓，隨後連著隔壁改建的遠東百貨，成為當時中區最金貴的黃金地段。

實際撥打布條中的都更公司，也只得到空號回應。對此台中市都市發展局回覆，2023年都發局委託都市更新總顧問團隊，有召開座談會，也將持續輔導中。

據資料顯示「遠百與綜合大樓」計畫，包含台灣大道、自由路、成功路街廓，整體基地面積超過千坪，目前土地共計69位所有權人，同意都更土地面積約80%，另建物含未保存登記者所有權人共有56人。

▲▼中區街景，風熱友廣告。（圖／記者陳筱惠攝）

▲商圈移轉、都更牛步讓中區至今呈現破敗景象。（圖／記者陳筱惠攝）

面對下一個8年，大台中危老建築諮商中心業務經理江泓諭點出最大的問題：「就是沒搞頭！」他解釋，過去中區這類的商業大樓土地持分人數眾多，要整合除了面臨到不同意戶，也還有「找不到人」的困境。

江泓諭說：「加上過去中區商業區地價突破百萬元的比比皆是，『如今百萬元誰要買？』，開發商不如朝向簡單的重劃區開發會來得簡單。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中8大廢棄樓進度表。

實際操作過整合案件的建商透露：「曾經在整合過程，遇到其中之一的地主土地持分不到5坪，但卻開出土地市價5倍金額，也遇過佔有建物，沒有土地持分的人同樣不同意，開發商只好拿補償金、更另外找住所請他搬離，這些都是隱形成本。」

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關鍵字：台中中區廢棄大樓都市更新遠百

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