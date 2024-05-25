陸敬民／房地產大網紅時代來臨　呼籲政府應納入監管

▲南部房市熱，不少北部投資客紛紛南下投資置產，今年更出現北部地產界知名網紅率眾南下。（圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

隨南部的房地產市場趨於熱絡，不少北部投資客紛紛南下投資置產。在今年更出現北部的地產界知名網紅率眾南下，形成一股方興未艾的現象，該現象所及也帶動南部房市出現新一波買氣。

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這些房地產網紅們在各自的領域，人設跟屬性有一定專業度，理當提供給粉絲或會員一個正確的投資置產三觀跟心態。然而遺憾的是看到極少數網紅們，用近似直播帶貨的方式，遊走在灰色地帶上的言行，持續放任恐怕很快就會踩到政府法規的紅線，引發主管機關的關注。

進一步看，為何房地產市場會出現網紅現象？這是財務智商、社團、網戰直播主的延伸跟擴展，當房地產變成財商投資標的，這些財商網紅們也自然而然鎖定市場上建案，作為投資標的。

▲一旦房地產市場預售屋變成實質上的投資標的，主管機關的管理也要引入金融商品的限制相關規劃。（圖／記者張雅雲攝）

恰好遇上這幾年房地產市場大熱，風向吹到南台灣，政府也祭出多項手段遏止房地產市場炒作，業者基於行銷多樣化的因素，跟網紅所形成共生的關係，簡單說就是業者要銷貨，網紅要提供粉絲會員更新鮮的標的物。

危險在於房地產的專業知識，並不遜於財商領域的金融商品或金融投資產品，知識深度、廣度都不遜於金融商品，可是房地產並不容易具有變現速度快的特色，加上牽涉到日後的交屋、貸款、轉賣等相關手續，一旦市場發生投資人套牢的現象，到時候交易糾紛擴大，容易形成交屋危機。

我認為，房地產的網紅們除了要嚴守自律的精神，以及社會責任，更重要的是，呼籲政府機關應針對網紅帶貨，訂出一個相關規範，應該要比照金融、股市等分析師持有相關證照。

尤其當房地產市場預售屋變成實質上的投資標的，主管機關的管理也要引入金融商品的限制相關規劃，才能避免在日後有更大的隱患的發生。

像是網紅們的會員入手偏遠郊區的預售屋，幾年後預售屋完工，一旦房價沒有出現明顯漲幅，萬一買家不願交屋，後續更容易產生糾紛。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長

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