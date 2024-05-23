收最新電費單「應繳金額0元」　他曝細節驚呆：用定頻冷氣！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前收到最新的電費單，由於金額僅48元，自動被併入下期帳單，所以本期應繳金額為0元，這讓他相當意外，也透露住家是透天厝，共有三個獨立電表，而0元的那層是父母所住的。

網友昨日在「爆廢1公社」PO出最新一期電費單，笑喊「頭一次遇到不用繳電費。」從截圖中可見，用電計費期間從3月14日至3月15日，用電度數為140度，原本電費是233.2元，不過在扣掉節電獎勵175.2元及電子帳單優惠減收10元後，電費僅48元，直接被併入下期計收，所以本期應繳金額變成0元。

原PO進一步透露，他們家是透天厝，共有三個電表，本期一樓電費為1212元、二樓0元、三四樓共用為1980元，「電器大多都在一樓，有兩台冰箱加一台按摩椅；二樓是我媽在用的，冷氣只有睡覺會開，頂多吹4個小時，不過是定頻的，還有一台變頻洗衣機；三四樓則有電爐和變頻冷氣。」

▲最新一期電費單。（圖／翻攝自爆廢1公社）

對此，網友們也紛紛驚呼，「怎樣能140度」、「膜拜一下，太神了」、「住大樓不可能」、「節電獎勵！不看仔細，還真的以為不用錢」、「我是有遇過，扣掉節電補助後0元」。

另外，針對部分網友猜測，是不開冷氣或過度省電的結果，原PO不禁笑回，「沒刻意省，但只有睡覺時才用到電」、「就是有開冷氣還不用繳才驚奇，其實還是有48塊要繳，只是太少合併到下一期」。