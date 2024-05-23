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台中團膳大廠倒閉連環爆　再一棟綠皮廠房遭法拍

▲▼ 大雅水蛙田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產後風暴仍持續延燒，疑似關係企業的「水蛙田農產」名下房地也在日前遭法拍。（圖／記者陳筱惠攝

記者陳筱惠／台中報導

台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產，位於大雅區的廠房隨後以1.21億元被法拍，登上大雅區最高法拍案，但時序經過2年，風暴仍持續延燒，疑似關係企業的「水蛙田農產」名下房地也在日前遭法拍，底價1.5億元，更創新高。

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根據司法院公告，水蛙田農產位於大雅區神林路一段的廠房共計5層樓，地坪約453坪，建坪約1014坪，屬丁種建地，一拍底價1億5140萬元，法拍原因為清償貸款。

▲▼ 大雅水蛙田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲同樣綠油油的廠房遭法拍，經查水蛙田農產與先前倒閉的勝騏食品工廠疑似為關係企業。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，水蛙田農產成立於2018年，雖為廖姓負責人所有，但與先前倒閉的勝騏食品工廠疑似為關係企業，也是勝騏食品的食材主要供應商外，本次拍賣的廠房，使照申請人也為勝騏食品負責人謝勝騏。

不過，從法院筆錄可見，該建物租賃關係相當複雜，第三人泰興砂石於2022年承租後，又轉租給元源農產，租約到期日為2031年11月14日，同時還有其餘第三人占用情形。

對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「此案拆算建物，單純以土地價值來說每坪約21萬元，與週邊甲建25萬元左右，落差並不大，雖然工業地剛需強勁，但該拍賣物件租賃時間長達8年變數太大，會有機會拍出，但首拍機會不大。」

▲▼ 台中,破產,團膳,大雅,廠房,法拍,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲勝騏食品工廠宣布破產後，津谷食品以1.2億元接手。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，勝騏食品工廠宣布破產後，位於大雅區的廠房最終以1.2億元拍出，接手的買家為津谷食品，同時期，位於山線的潭子廠房「象牌麵粉」，也在同業出手相救下，以1.3億元拍出。

台中在地仲介宋小姐表示：「這類大型廠房對產業型態相似的企業主來說，不需要很大的變更就能立刻投入生產，比自己找地、興建、生產來得有效率；此外，大雅兩案雖在非都市計畫區內，但臨路面寬大，有進出貨方便的優勢。」

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關鍵字：破產台中法拍食品廠房大雅團膳勝騏水蛙田

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