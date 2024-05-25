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全台預售住宅總銷突破5千億　創歷史新高

▲▼預售屋市場解析。（圖／業者提供）

▲房仲業者統計近5季七大都會區以及全台的預售市場表現，Q1全台交易量年增超過1倍、總銷金額成長124.8%。（圖／業者提供）

記者陳意雯／綜合報導

Q1預售屋市場大爆發，房仲業者統計近5季七大都會區以及全台的預售市場表現，Q1全台交易量年增超過1倍、總銷金額成長124.8%。其中，高雄市首季預售交易量年增近2倍、總銷金額年增達238.8%，最為劇烈。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年全台整體經濟回暖，儘管7月上路的《平均地權條例》限制預售屋換約轉售，使得預售交易量在去年第三季下滑，但到第四季，台股持續攀升，復燃民眾消費、購屋信心，又適逢年底購屋旺季，帶動預售交易量重返3萬件大關。

然而，今年經濟復甦力道持續增強，股市站穩2萬點，市場資金充沛，催動預售市場活絡，使今年首季交易量續站穩3萬件，細看七大都會區的預售表現，可以觀察到許多都會區的預售屋交易量，在第一季都出現超過100%的年增長。

▲▼預售屋市場解析。（圖／業者提供）

數據顯示，首季全台預售市場的總銷金額突破5000億元大關，創下歷史新高，增幅高達124.8%。七大都會區中，以高雄市的表現最狂，去年首季預售交易件數為1478件，逐季成長，到今年第一季，預售交易件數更高達4421件，較去年同期成長199.1%。

高雄市驚人的交易量能，帶動預售屋價格增幅明顯，第一季預售屋平均總價較去年同期上漲13.3%，緊追在新北市後。陳金萍認為，高雄市的預售屋價格相對低檔，加上台積電進駐楠梓科學園區，產業發展看好，因而帶動房市，

▲▼預售屋市場解析。（圖／業者提供）

關鍵字：預售交易量高雄市房價推案量總銷永慶房屋

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