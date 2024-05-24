租約5年才花20萬裝潢！住沒2年被房東嬤趕「孫女要住」他錯愕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

明明就簽了租屋長約，還住不到一半時間卻被房東趕！有網友表示，當初他要租房子時，就表明不想一直搬家，房東阿嬤便阿莎力地跟他簽了5年，原PO於是放心裝潢，前後花了20幾萬。沒想到住不到2年，房東卻以「孫女回台要住」為由要他搬走，令他超錯愕。

「如果是你們會搬嗎？」原PO在「匿名公社」表示，當初租房時，他就表明不想一直搬家，房東阿嬤就跟他簽了5年租約，他便放膽裝潢，樓中樓裝潢下來花了20幾萬，「大部分都是趁假日跟朋友一起弄，或是晚上自己慢慢做，因為是讀設計系，所以全都是自己規劃的。」

當時裝潢好，房東還一直誇他弄得很像民宿，沒想到住不到2年，房東突然拜託他搬走，「烙一句她孫女回台要住，就叫我搬。」房東稱會給違約金，但要原PO自行負擔裝潢費用，「朋友是建議全部拆掉、原屋歸還，但這都是我的心血很捨不得」，雖然想過不要理房東，畢竟租約就是簽5年，「但她幾乎每天都在門口堵我、拜託我，壓力好大啊！」

看到貼文後，其他人也超氣，「如果要搬，就恢復原狀！房東太過分了」、「真心建議全部拆掉，自己用心設計的，卻全部好端端的要讓給別人住…這說不過去吧」、「有簽約那就繼續住，房東敢亂來，就直接上法院！」「拿著合約去法院問一下你是否需要配合房東要求。」

還有過來人直嘆，「真的不能讓房東看到你怎麼使用他的房子，我當時裝潢好的時候，房東說要來參觀，房東看到好的就會收回去，我是過來人…花百萬裝潢…結果被爛房東收回，我連恢復原狀的錢都沒有…別聽那些還要恢復的，只是多花一筆錢。建議1：以後裝潢要買那種可以帶走的裝潢、建議2：買房吧！」