6國中生畢旅疑卡陰！命理師曝住飯店11大禁忌：不要在衣櫥掛衣服

▲東部某國中畢旅，今凌晨在屏東墾丁一間旅館突集體出現「中邪」現象。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

花蓮某國中近日畢業旅行，學生入住屏東墾丁某飯店後，竟傳出有6名學生嘔吐昏迷，還有學生喊說在旅館看見靈異現象，聞到奇怪味道，對此民俗專家廖大乙表示，這就是所謂的「中邪」。因此入住飯店時，就要慎防做了失敬的事，以下整理11大飯店禁忌。

1.進房前記得敲門

此舉是為了提醒房間內的好兄弟即將有人入住，最好先敲門3下，靜待數秒再開門。

2.不選邊間房

邊間房型距離電梯較遠，入住率較低，陽氣不旺盛，容易聚陰。

3.睡覺時留夜燈

保留一盞小燈以增加陽氣，也可以提醒好朋友別誤闖。

4.翻亂多出的床位

若是單人睡雙人床，記得選擇遠離牆壁的床榻，也要把未使用的枕頭與棉被都弄亂，以告訴好兄弟此床不適合停留，避免吸引好兄弟同床。

5.留意房內聖經

飯店內的床頭抽屜或桌上通常會準備宗教讀物，若入住時發現是翻開的，最好提出要求換房，因代表這本聖經正鎮壓不受歡迎的靈體。

6.提防怪異的氣味和環境

如果感受到房間瀰漫陰森氣氛，可能是好兄弟所為，最好要求換房。

7.不要在衣櫥掛衣服

有人指因衣櫥較隱蔽，好兄弟有可能會藏匿在內，甚至穿起你的衣衫。

8.拖鞋任意亂擺

鞋子最好一正一反或任意亂擺，讓好兄弟無法穿上。

9.如廁前先沖水

把廁所水龍頭打開約30秒，並立刻沖馬桶，以除去看不見的陰穢之物。

10.晚上不要對鏡子拍照

有指鏡子會反映出我們看不到的一面，因此在晚上對鏡子拍照，有可能看到好兄弟入鏡。

11.床頭不要面鏡子

以免睜開眼看到好兄弟跟你打招呼。

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