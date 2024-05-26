「放角落除濕」一堆人錯了！台電：除濕機擺「這」才對

▲除濕機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

除濕機是台灣人家中必買電器，每當變天、下雨，就一定要出動除濕機。台電便發文提醒，使用除濕機時，最佳的擺放位置是家中的「C位」，也就是「室內空間中央處」，這樣除濕機不僅能發揮最大的效能，也能避免機器過熱釀災的風險。

「開除濕機時，你會把除濕機擺放在哪呢？」台電在粉專「台電電力粉絲團」表示，如果因為怕擋到走路動線或不小心撞到，就把除濕機放到家中邊角處是不對的。若放在角落，因為牆角邊空氣較不流通，不僅影響除濕效果，也影響散熱，提高機器過熱釀災的風險，所以除濕機別擺放在角落。

至於要放哪裡？台電指出，「除濕機應該要給它C位！也就是『室內空間中央處』，或是家中氣流中心點。」台電解釋，除濕機的工作原理是，將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器，將空氣中的水分冷凝成水珠並留下，轉換成乾燥的空氣排出。

因此，保持除濕機周圍空氣的流通、順暢非常重要，這樣才能讓除濕機達到最大的效能，所以除濕機要與牆壁、家具、窗簾至少保持50公分距離，周圍也別堆放雜物／易燃物。最後，台電還用hashtag提醒，「#除濕記得關閉門窗才不會做白工」、「#定期清洗濾網效率UP」、「#可以搭配電風扇或循環扇使用喔！」