屏東市最大星巴克動工了！　地主證：今年底完工

記者張雅雲／高雄報導

星巴克卡位屏東市，將開出第四家店。據了解，除將是屏東市第一家附有得來速的街邊店，也將是全市最大店。該店地主兼營建單位為中洲建設，已舉行動土典禮，證實今年底將完工。

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▲星巴克是全球知名大型連鎖咖啡業者，近年持續展店，將在屏東市新開門市。（圖／記者張雅雲攝）

知名連鎖咖啡品牌星巴克傳出將在屏東展店，過去屏東縣僅8間據點，屏東市就有3間，日前傳出將興建屏東市第四家星巴克，這也是屏東市第一家星巴克有得來速的路邊店。記者致電星巴克詢問開幕時間，星巴克僅簡短回應不確定。

該店位於屏東市建國路，而地主兼營建單位則是屏東在地建商中洲建設，根據建照執照顯示，該棟地坪283坪，建坪約78坪，為地上1樓鋼骨建物，而租賃、實價登錄，尚無實登揭露。根據在地房仲估計，一般這類大型連鎖品牌都以長約為主，租期至少10年起跳，依當地區域行情來看，單月租金約25~35萬元。

▲高雄榮民總醫院屏東分院2022年底啟用後，加強當地醫療機能，讓商圈更成熟。（圖／記者張雅雲攝）

中洲建設總經理黃瀚霆表示，該地位於建國路，是屏東來往高雄的門面，對面就是屏東榮民總醫院，經過的人、車潮多，地點相當精華，預計今年底完工。

住商不動產尊皇瑞光店東楊信華表示，該店屬於屏東市榮總商圈，周邊為早期發展生活圈，店家多且密集，食衣住行育樂等生活機能都可以滿足。

楊信華指出，屏東市2019年啟動大武營市地重劃，動工後加速國軍搬遷期程，提供足夠素地規劃高雄榮民總醫院屏東分院，榮總2022年底完工啟用後，加強當地醫療機能，讓商圈更成熟，加上近年屏東市有許多建設利多發酵中，榮總效應讓租金也跟著全面起漲。

▲榮總商圈以透店為主，店家多且密集，食衣住行育樂等生活機能都可以滿足。（圖／記者張雅雲攝）

楊信華表示，榮總商圈以透店為主，屋齡多為20年，地坪25~30坪，月租金落在3萬元上下。

目前土地價格約單坪40~50萬元，因為可用土地較少，因此新推建案不多，預估未來新大樓房價也有3字頭水準，地主收租金兼養地也算是一舉兩得。

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