太普高獲建設、代銷雙助攻　董座：買氣不可能熄火

▲太普高（3284）27日舉行股東會，股東會中並決議發放現金股利0.2、股票股利0.4元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

印刷版材廠太普高（3284）27日舉行股東會，該公司由泰嘉開發入主後，積極轉投資建築及代銷，2023年EPS（每股純益）為0.76 元，年增6成，董座呂金發說：「台積電議題是現在進行式，帶動今年南台灣房市能見度高，也讓下半年房市買氣止不住，不可能熄火。」

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！ 首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

太普高27日舉行股東會，2020年泰嘉開發入主後，開始轉投資建築及代銷事業。會後呂金發表示，中美貿易戰產生的產業鏈遷移，讓熱錢回流台灣，尤其AI時代來臨，台積電議題是現在進行式，不可能馬上結束，帶動今年南台灣房市能見度高。

針對下半年房市，呂金發坦言，因熱錢湧入，這波買氣相當瘋狂，堪稱南台灣從未發生過，加上股市創高，又有在地人加上外地客積極購屋，也讓房市買氣止不住，不可能熄火。

太普高指出，相較2022年，2023年整體營業收入為7.6億元，減少約3.49%，然印刷版材銷售量增加約 6.5%，加計子公司之代銷收入，營業毛利增加約 13.14%，加上各項營業費用管控得宜，因此本年度持續獲利，每股稅後盈餘0.76元，比前一年的0.46元，年增65.22%。

▲太普高近2年營收。（ETtoday製表）



股東會中並決議發放現金股利0.2元、股票股利0.4元，合計為0.6元，為泰嘉入主後，歷年發放的股利新高。

太普高指出，2023年度營收主要認列建設案「水沐清禾」，代銷案有「一字寬」、「拓真」。

至於今年接案、代銷狀況，呂金發指出，太普高持股百分百的子公司上嘉行銷，今年將有多個建案的代銷收入，包括位於嘉義的「高鐵科技城」總銷65億元，台南產業園區的「世界之心」，總銷60億元。

▲太普高持股百分百的子公司上嘉行銷，今年將有多個建案的代銷收入。（圖／記者張雅雲攝）

以及台南九份子餘屋共約20億元、下半年還有台南佃西重劃區新案代銷，總銷約35億元，合計多案總銷金額約180億元。

而轉投資的和逸建設，有台南九份子投資興建的「水晴川」，預計今年6月完工交屋，總銷約15億元，明年預計還有「璞日」和「河睦」2案將完工交屋，總銷約36億元。

此外，太普高轉投資的「安平星鑽開發案」，6月將進入實質環評階段，呂金發透露，順利的話，明年可進行開發，打造複合式商城，將規劃酒店式公寓、飯店等，同時，未來也有進軍日本九州進行不動產開發的計畫。



《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！ 首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」