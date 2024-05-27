2消防急喊Mayday！內行揭「40分鐘後才被尋獲」2原因：很難救出

▲由於濃煙中含有大量黏著性焦油，入內搜救的警消雙手均被燻黑。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」28樓社區大樓發生火警，2名消防員不幸殉職，很多人提到為何求救訊息發出後，過了40分鐘才找到人；有網友指出，現場濃煙很多，任何人在裡面都很危險，再加上是高層建築，現在的科技無法準確定位消防員的位置，必須逐層搜索，「沒有人希望自己朝夕相處的同事再也回不來」。

該網友在PTT回文，火場煙霧彌漫，即使火勢已經得到控制，現場仍然是伸手不見五指的狀況，任何人在這樣的環境中都非常危險，「畢竟火場最危險的不是火而是煙」。

另外，很多人提到消防員求救40分鐘後才被找到，他坦言，現場是一棟超高層建築，「根本不知道殉職的同仁是倒在哪，必須進行逐層搜索才能找到人」，且根據現在的科技，無法準確定位消防員在火場的具體位置，就像耳機掉了，定位只能告訴你在哪個建築物裡，但要知道在建築物的哪個位置，難度仍然非常高，「就算未來可以精準定位，但有沒有錢引進也是一個問題」。

他希望大家給消防員多點鼓勵，消防員都是經過最專業的訓練，每個人都有家庭，「沒有人想在火場裡犧牲」，得知有人受困，外面的RIT（快速救援小組）絕對是竭盡全力進行搜索，「沒有人希望自己朝夕相處的同事再也回不來」。

▲晴空匯現場還有住戶受困，目前等待救援中。 （圖／記者黃彥傑翻攝）

由於晴空匯火警地下室電纜線燒毀，大火、濃煙被隨著黑色黏著性物質，類似焦油，導致消防員面罩、雙手都被黑色物質給附著，導致視線、辨別方向更加困難。

小隊長表示，當時同仁搶入至2、3樓梯間救援李、周時，看到梯間牆壁上滿是焦黑手印，研判2人在當時出現了空間迷航，無法辨認確切位置與方向，在生命的最後眼前一片漆黑，只能透過雙手辨別方向；由於該大樓1樓採挑高設計，2名勇消當時困在2樓至3樓梯間，可能因此將2樓誤認為1樓，才會拼命在牆上觸摸尋找出口。