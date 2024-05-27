近5年住宅火災件數遞減　26層以上大樓只占0.7%





▲新竹28層社區發生火災，使住宅消防安全受高度重視。（圖／記者楊永盛攝）

記者項瀚／綜合報導

新竹28層社區發生火災，使住宅消防安全受高度重視。據資料顯示，近年住宅火災件數逐年遞減，5年前6166件，去年降為3528件。進一步觀察火災發生的建物樓層，5樓以下占77%，26層以上則只有0.7%。

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昨晚新竹28層社區發生火災，地下1樓放電纜線的管道間起火，引發濃煙迅速從管道間往上竄，2名資深消防員不幸殉職，住宅消防安全引社會高度關注。

《ETtoday新聞雲》取得內政部消防署資料，近5年住宅（獨立住宅、集合住宅）火災件數逐年下降，2019年為6166件，2023年下降為3528件，進一步觀察火災原因，幾乎是以爐火烹調、電氣因素占大宗。

另外，觀察各種住宅樓層的火災比例，以最近2023年為例，5層以下建物達2724件，占全年77%，樓層越高數量越少，超過26層大樓全年26件，只占0.7%。

▲住宅（獨立住宅、集合住宅）火災建築物樓層高度統計表。（圖／內政部資料）

建築師劉獻文表示，5樓以下老屋比例高，且不審消防，火災比例自然最高，而6~15層的規範差不多，需配置消防設備，差別在10樓以上需設有灑水頭。

至於50米、16層以上大樓，有更嚴謹的管線與機電規範，大幅降低火災風險，且若要使用天然氣瓦斯爐，就得做廚房1小時防火區劃，不然就得配置IH爐火。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，高樓比例本就較少，尤其在921地震後更是低迷一陣子，地震後的3~7年，每年平均僅有28棟21層以上建築物完工，而觀察近10年，每年也只有核發約200棟使用執照。

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