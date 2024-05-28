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5條軌道1間好市多帶動　西台中建商爭搶當「地產海霸王」

▲▼ 西台中,海線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲眾所矚目的「捷運藍線」已進入工程規劃階段，預計10年後完工。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年台中海線地區因受到中科外溢效應帶動，整體交通機能也跟著升級，除連接中科園區的「特五號」快速道路已完工啟用，還有「市政路延伸工程」、「華南路以東銜接特三號道路工程」、「大肚和美橋工程」正在興建中，而眾所矚目的「捷運藍線」也已進入工程規劃階段，預計10年後完工，加上台中第三間好市多落腳海線，催動西台中房市。

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盤點西台中地區交通工程，目前除「特五號」正式通車外，明年預計還有「市政路延伸工程第一標」、「華南路以東銜接特三號道路工程」將完工。

▲▼ 西台中,海線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西台中交通建設一覽表。

尤其「市政路延伸工程」可串連七期、工業區、中科園區及精密科學園區等地。而「華南路以東銜接特三號道路工程」可強化大肚通往南屯及市區交通便利性，分為二期施作，預計2025年5月全線通車。

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「市政路延伸工程」可串連七期、工業區、中科園區及精密科學園區等地。（圖／記者陳筱惠攝）

另外台中、彰化生活圈發展所興建的「大肚和美橋」，未來完工後，跨縣市只需2分鐘車程，工程預計於2026年8月完工。

看準交通發展為地方帶來的房市效益，有不少建商就鎖定交通建設一帶布局推案，如目前線上個案茂洋「晴山洋洋」鄰近台灣大道與特五號快速道路，根據實價登錄顯示，最高單價為48.1萬元。

▲▼台中,科技走廊,中科,台積電,工業區,沙鹿,精科,人口紅利,房價,房市,特五號,向上路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲交通建設帶旺沙鹿、清水、梧棲區，讓不少建商搶進想當「台中地產海霸王」。（圖／記者陳筱惠攝）

交通建設帶旺沙鹿、清水、梧棲區，梧棲區新案「仁里晴美」基地超過1200坪，主打2房、3房，專案經理尤柏浩說：「目前市況自住、置產比例相當，加上海線對比市區僅半價，未來中科擴廠的外溢效應下，凹陷價格將有機會被填補。」

另外，「捷運藍線」沿線也吸引不少建商佈局，包含「茂洋天玥META」、「富宇云集」基地位置皆鄰近B5竹林國小站。龍寶建設也選定捷運藍線正英站推出「和臻邸」。另外，國雄建設在台灣大道上、近靜宜大學的「紅竹段」個案，同樣鄰近捷運藍線，未來將分為7期開發。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示：「台中房市的發展與軌道建設息息相關，如74號快速道路成功將過去蛋白區翻轉，同時也帶動沿線房價穩步上漲，目前海線地區交通正在逐步成形，又有中科擴廠二期計畫、大型賣場進駐等題材的帶動，區域極具發展潛力。」

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關鍵字：房市台中西台中交通建設特五號沙鹿清水梧棲海霸王

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