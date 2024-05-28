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高雄商辦行情水漲船高　幸運屋主轉手入袋830萬

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南部半導體Ｓ廊帶成型，高雄商辦行情跟著水漲船高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南部半導體Ｓ廊帶成型，又有台積電在高雄設廠推波助瀾，帶動上下游半導體產業鏈紛紛進駐，讓高雄過去一向冷門的商辦，行情跟著水漲船高，不但今年轉手的商辦持有人最高大賺800萬元，連新商辦開價都要7字頭，創高雄歷史新高。

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台南灣半導體S廊帶成型，台積電進駐成為關鍵樞紐，吸引半導體上、中、下游完整產業鏈廠商加碼投資高雄，連台積電先進製程不能缺少的關鍵大廠艾司摩爾（ASML）也悄悄完成高雄商辦選址作業，等待近期裝潢完工後將進駐。

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▲高雄新商辦行情。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，受產業效應帶動，高雄商辦市場堪稱史上買氣最熱絡，成交價跟租金行情雙創歷史新高，甚至出現7字頭的開價。

像是預售商辦「京城IFC」位於農16，2月底開賣，坪數規劃50~680坪，開價58~73萬元，是南部首度出現商辦開價7字頭，創商辦單價新高，目前成交價最高達53萬元。

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▲一功營造的「停5」停車場BOT案，尚未完工就已滿租。（圖／記者張雅雲攝）

而一功營造的「停5」停車場BOT案，2022年動土，緊鄰捷運生態園區站，整棟規劃為商辦與停車空間，尚未完工就已滿租。一功營造透露，2樓、7~10樓辦公室承租戶皆為半導體廠商，每戶坪數約270~380坪，單坪月租金約1000~1500元，也是高雄商辦租金新高。

一功營造已在5月初點交給承租戶，進駐廠商正在規劃裝潢中，預計8月間陸續完工。

富築廣告總經理張景堯指出，北高位於S廊帶中心，生活機能也相當便利，可吸引科技產業進駐，尤其生態園區站至凹仔底站間的商辦，各項商業機能發達，對工程師相當有吸引力，未來農16新完工商辦有機會租金達1600~1800元，甚至上看2000元。

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▲有興富發「高雄CBD經貿中心」，屋齡1年，今年轉手的屋主全都大賺。（圖／記者張雅雲攝）

而南高最近新完工的商辦，只有興富發「高雄CBD經貿中心」，屋齡1年，位於六合路，成交價最高達36萬元。今年轉手的屋主，分別獲利600~800萬元不等。其中，1戶中樓層戶別，坪數64坪，2018年預售入手持有6年，今年1月加價830萬元售出。張景堯分析，該棟因屋齡較新，租金行情約1200~1300元水準。

雖然商辦近期買氣熱絡，高雄市地政士公會常務理事謝志明提醒，房地合一稅2.0上路後，即使是商辦產品也納入房地合一稅2.0課稅範圍，2年內轉賣算短期交易，仍需課徵45%的高額稅率。

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關鍵字：S廊帶半導體商辦高雄ASML租金

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