全台平均每戶2.52人再創新低　台中減少最多





▲全台平均每戶人口2.52人再創新低，小宅盛行。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

全台平均每戶人口2.52人，再創新低，其中台北市2.35人最少，台中則是下降幅度最大。華固建設董座鍾榮昌今（29日）在股東會後，也特別提到此現象，「年輕人購屋需求強，市場上最熱銷的就是小坪數，連豪宅坪數都降到100坪左右了，不像以前動輒150、200坪。」

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內政部戶量統計顯示，1991年平均每戶人口3.94人，2009年跌破每戶平均3人，每年維持穩定減少表現，今年寫下新低的平均每戶2.52人。

進一步觀察各縣市，北市的平均戶量最少，僅約2.35人，其次則是高雄市的2.37人。而下降最多的為台中市，由2020年的2.81人減少至2.67人。

▲北市的平均戶量最少，僅約2.35人。（表／信義提供）

今（29日）華固建設董事長鍾榮昌在股東會後，也特別提到平均每戶人口下降趨勢，「少子化、小家庭化這10年來，使全台戶數增加近15%，每戶平均2人多，改變購屋需求結構，現在市場年輕人購屋比例高，市場最熱銷的都是中小坪數，連豪宅坪數都降到100坪左右了，不像以前動輒150、200坪。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計發現三代比例減少、核心家庭比例減少，單親比例略增，變化最顯著的就是單人戶的數量大幅增加，「影響主因當然是單身的人變多，除了不婚不生者，另外一種則可能與人口老化，喪偶導致變成單身增加有關。」

曾敬德說，近年有更多的大家庭透天，轉為集合式住宅，「房子蓋好後，除了搬遷出去住也會分戶設籍，才能享有一些自用住宅的優惠，也會導致平均戶量減少。」

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