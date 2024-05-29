不是板橋！新北1地房價「半年漲400萬」　他驚呼：有點恐怖耶

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳筱惠攝）



記者朱祖儀／綜合報導

房價居高不下，尤其是雙北市，即使小坪數物件也可能破千萬。一名網友先前看到捷運紅樹林站附近某社區，原本開價39坪1000萬左右，沒想到才過了短短半年，就漲了400萬，讓他忍不住驚呼「有點恐怖耶」。不少網友感嘆，「房價就是一直漲啊」、「房市不可能崩盤的」。

原PO在PTT發文表示，先前看捷運紅樹林站附近一處社區，39坪的物件約在1000萬左右，不過隔一段時間就漲價到1200萬了。近來他去看沒想到又漲價了，才隔短短半年就漲到1400萬，讓他驚呼「這也太誇張了吧」、「這樣還要買房嗎？感覺有點恐怖耶」。

▲原PO發現紅樹林站附近的物件也漲很兇。（示意圖，和本新聞無關／翻攝自Google Maps）



不少網友感嘆，「你不知道那個上漲的盡頭在哪裡」、「一年漲一百萬是常態了」、「政府幫助年輕人買房，越多人可以買房價當然就越高」、「半年後再回來看這篇文，就會有答案」、「是你手上的新台幣一直在貶」、「有錢人錢多到超乎你的想像，別指望崩盤了」、「大家都預期會漲，就繼續拱上去了」。

也有人表示，「去年中開2200萬的，現在已經變成2680萬惹」、「中南部都2000萬以上，1000萬初真的算便宜」、「你知道新青安1200萬的房子，前五年你只要一個月還1萬5嗎？當作繳房租，五年後不想住賣掉，漲的幾百萬都是賺的」、「新竹晴空匯炒到2000~3000萬，結果火災排煙是啥樣？消防系統是啥樣？」