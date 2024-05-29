推案不跟風　新美齊林傳捷：買氣太熱恐引當局關注

▲新美齊今年有中正區總銷約11億元的「新美齊硯」可供完工認列。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

「浪太大，怕的是會引起當局的注意。但說真的，我看不懂為何突然買氣一下熱起來。」新美齊（2442）今日舉辦股東會，會後董事長林傳捷接受媒體專訪時，針對近期市場買氣過熱，發表個人看法。林傳捷也透露，公司今年將先放緩腳步，不急跟風推案。

新美齊2023年營收為25.03億元，較2022年的5.47億元，成長3.6倍。其中，94.3%為營建專案收入、5.7%為租賃及公寓大廈管理收入。EPS（每股純益）為1.66元，也大於前年的0.55元。股東會並通過發放現金股利0.11元、股票股利0.224元。

2023年新美齊完工入帳建案，包括南港區經貿段「新美齊心居」、士林區天母段「新美齊心岳」，在線銷售則包括三重區集美段「新美齊The Top」、板橋區新興段「新美齊画世代」。林傳捷表示：「三重、板橋案目前都以完銷，板橋案預計明年完工，該案總銷約146億元，預計將於明年完工入帳。」今年新美齊則有中正區總銷約11億元的「新美齊硯」可供完工認列。

至於今年的推案計畫，林傳捷說：「台中14期重劃區的案子正在發包中，今年應來不及推出。價格未定，先看市場狀況及工料成本而定。」林傳捷坦言，新美齊目前土地庫存不夠充沛，「雙北、台中、高雄都有在物色土地中，未來會都更、素地並行，尋找最佳可能性。」

針對近期房市買氣熱，甚至出現不少排隊建案，林傳捷說：「今年突然買氣衝起來，我也看不懂到底發生了甚麼事。但過熱的景氣，恐怕會引起當局的關注，畢竟新政府剛就位，難保會使出其他的殺手鐧。」至於碳費開徵會否影響未來房價，林傳捷也相對保守：「它要怎麼徵法，目前都沒有一個公式，談影響房價多少還太早。」

▼新美齊董事長林傳捷認為，買氣太熱、浪太大，恐引發當局關注。（圖／記者詹宜軒攝）