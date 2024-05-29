【廣編】亞昕2025年破百億營收　董事長姚政岳：深具信心

▲亞昕集團在董事長姚政岳領軍下，集團業績表現亮眼、持續成長。
圖、文／亞昕集團提供
亞昕集團（5213）在今（5/29）於亞昕福朋喜來登飯店召開股東會，在董事長姚政岳領軍下，交出漂亮成績單。112年，合併營收55億9119萬元，稅前淨利13億1266萬9千元，本期淨利11億9491萬2千元，歸屬於母公司業主淨利12億3128萬4千元，基本每股盈餘2.59元；董事會決議112年度盈餘分配之現金股利每股1.65元，以及盈餘轉增資配股0.6元，合計派利2.25元。
亞昕業績逐年增長，公司持續購地、累積庫存，北中皆有新案待推出，今年3月，拿下台中南屯區大進段地號860等7塊土地，總價逾13億元；5月再簽下新北市新莊區海山頭段三角子小段等9筆合建案，投入金額為8.77億元。此外尚有8.49億元買下台中市北屯區洲際段千坪土地，22.8億元購入新竹東門段約700坪地、35億元購入林口力行段約2,000坪地等，實力驚人。
而新案推出亦如火如荼，第2季將陸續推出北市總銷約50億元的「亞昕華威」、林口總銷65億元「亞昕天匯」，以及苗栗頭份總銷17億元「中央大道」等，對於公司營收屢創新高，2025年更可望站上150億元大關，董事長姚政岳表示：「公司一直在往更好的方向發展，一定會持續以最大的努力與誠信，用心蓋好房子，讓住戶放心一輩子！」對於未來深具信心。
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