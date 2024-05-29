南市今年首標！18筆地總底價34億　星鑽段千坪地受矚目

▲台南市地政局釋出今年第一次土地標售資訊，總底價34.57億元。（圖／台南市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
房市買氣開紅盤，土地交易熱度也加溫，台南市地政局釋出今年第一次土地標售資訊，推出18標18筆土地，總底價34.57億元，預計6月19日開標，多筆區段位置相當精華。專家表示，此次可吸引多家建商出手儲備土地庫存，可望出現創價表現。
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台南市地政局今年第一次土地標售標的出爐，共18標土地，標售總底價約為34.5762億元，標售總面積約9605坪，位置包括麻豆工業區、九份子、鹽行、中國城暨運河星鑽地等區，預計6月19日開標。
▲台南市地政局2024年土地標售熱門地段。（ETtoday製表）
台南市地政局局長陳淑美表示，台南市標售單價及底價最高，為中西區星鑽段2430地號土地，單價每坪約83.37萬元，底價約12.23億元，因鄰近河樂廣場，旁邊設有停車場，區位較佳。
單價最低者為麻豆工業區市地重劃甲種工業區土地，麻工段44地號，位於麻柚二路，單價每坪約9.78萬元。
台南市代銷公會理事長佘光宗表示，此次標售有好幾塊土地都可以吸引建商注意，地段都相當精華，可望出現創價表現。
▲麻豆工業區市地重劃甲種工業區土地，專家估，標售狀況應該也十分踴躍。（圖／台南市地政局提供）
像是第8、13、18這三塊超過1000坪的土地，不但面積夠大，加上位於九份子、鹽行、中國城暨運河星鑽地區，都是近年台南推案熱區，尤其中西區星鑽特區區段地位堪比東區平實營區，十分受建商矚目。
甚至連麻豆工業區土地，佘光宗分析，南科因台積電效應，吸引不少上下游廠商設廠，加上原有的在地傳產業需求，標售狀況應該也十分踴躍。
富住通商用不動產研展部主任許值瑋預估，此次土地大多位於成交熱區，只要價格合理就會很熱門，預計將會吸引不少建商出手搶標，只要基地面積不是太小，都會有人出手。
許值瑋指出，購地需求一直都有，尤其今年成交量相當熱烈，房價也出現上漲，對土地需求直線提高，有助於這一次地政局土地的標售買氣。
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