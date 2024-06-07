大南方崛起！高雄國際A級商辦「京城IFC」成企業佈局首選

▲科技產業紅利發酵，高雄商辦市場買氣熱絡，農16特區正核心的「京城IFC」展現嶄新形象，成為國際企業的體面之選。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／高雄報導

台積電進駐楠梓產業園區，帶動相關供應鏈大廠加碼投資，形成半導體聚落，高雄躍升為南台灣S科技廊道的關鍵核心，隨著城市轉型、產業紅利發酵，預計將迎來史上最大量的商辦供給潮。

▲高雄城市轉型升級，預計將迎來史上最大量商辦供給潮。（圖／記者劉亮亨攝）

「大高雄地區產業轉型已經逐漸成熟」，財經專家田大全表示，除了台積電設廠初期的1500個就業機會，2025年營運的楠梓三期園區，也將吸引超過450億投資、創造4500個就業機會，再加上預計以7年時間投資170億的「亞灣2.0智慧創新園區計畫」，以及橋頭科學園區、仁武航太產業園區等重大開發計畫，整個大高雄地區可望在5年內創造10萬個就業機會，未來還有清大與陽明交大的設校計畫，預期將有更多優質人才湧入，形成良性循環。​

▲中央與地方攜手力推亞灣2.0智慧科技創新園區。（圖／ETtoday資料照）

大南方崛起，企業與科技人才興起南漂潮，高雄總人口數也從去年開始翻轉正成長，不僅為城市發展轉型增添動能，更推升對新商辦的需求。田大全進一步分析，傳統的工業與製造業比較不講求門面，但是產業轉型升級之後，優質的辦公場域就變得非常重要了，如果從企業長遠佈局的角度來看，以買代租的資產配置觀念，從企業營運的財務規劃上，是更有效益的處理方式，「營運的獲利加上資產的增值，會有雙重的效益」。

▲農16特區周邊百貨林立，享有捷運、輕軌雙軌交通。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

企業需求強勁，高雄商辦市場買氣熱絡，成交價與租金行情雙雙創下新高，具高收益及穩定性的產品成為置產標的，近期又以「京城IFC」格外受到青睞。專案經理史東善指出，「京城IFC」以高雄第一次頂級國際A級商辦問市，基地坐落於農16特區正核心、農16森林公園首排，周邊有漢神巨蛋、富邦BOT、義享天地等百貨商場林立，緊鄰捷運紅線凹子底站，能串聯起整個科技廊道，往北是楠梓、岡山、橋頭科學園區，往南可以到五福、三多商圈和亞洲新灣區，輕軌部分則有龍華國小站，地段上極具競爭力。

▲「京城IFC」坐落於農16森林公園首排。

「京城IFC」是北高雄極稀有整棟A級商辦，規劃32層樓、50到680坪，滿足不同需求的企業主，其中豪宅級公設更是高雄商辦首見，史東善補充說道，「像健身房、大小不等的會議室，還有頂樓的開放式空間，可以作為客戶召開記者會或公司餐會的場所，都是招待國際貴賓的體面之選」，目前包括日本、歐美地區的一些企業，以及本土國際大廠，詢問度都非常高。

▲「京城IFC」是北高雄極稀有整棟A級商辦。

高雄精華地段A級商辦展現嶄新形象，成為國際企業的佈局首選，投資人爭搶置產，也推動租金上揚，未來後勢可期。

▌京城 IFC｜高雄第一次．農十六第一排 ▌

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