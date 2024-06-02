危老建案大力崛起　賴正鎰：台中房市再旺5年　

▲台中市人口突破285萬人，人口紅利與房地產表現雙雙正成長，鄉林集團董事長賴正鎰指出房市至少再熱五年。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市人口突破285萬人，人口紅利與房地產表現雙雙正成長，鄉林集團董事長賴正鎰指出，台中市重大建設陸續完工啟用，加上台積電中科擴廠，年輕科技族移居台中人數大增，購屋剛性需求高，房市至少再熱5年。

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台中人口紅利帶動房市剛需，台中設籍人口在4月已突破285萬人，其中北屯區2023年6月初才破30萬人，才短短10個多月又增6000人，讓台中市不僅住宅類建物開工戶數自2017至2023年連續7年居六都之冠，前４個月台中建物買賣移轉棟數1萬6205棟，較去年同期1萬3006棟增加24.6%。

▲六都危老改建申請數量。（圖／記者陳筱惠翻攝）

前4月台中建物買賣移轉棟數1萬6205棟，較去年同期增加24.6%，買盤強勁。鄉林不動產研究室指出，台中市在人口紅利支撐下，開發商在13期、14期，單元四、五、六及水湳經貿園區持續購地，開發商似乎有搶進情況，致使附近地價在Q1上漲1成。

另一方面，危老建案大力崛起，對部分開發商來說，持同樣開發成本，選擇瞄準成熟的市中心為發展重心，開發新藍海。

而台中市危老重建集中在哪些區域？以2023年《臺中市危老重建核准計畫清冊》175件分析，核準危老重建以人口最多的北屯區24件、西屯區23件最多，其次是市中心區開發較早、人口密集且開發趨於飽和的北區17 件、南區15件與西區12件。

▲台中市在人口紅利支撐下，開發商在13期、14期，單元四、五、六及水湳經貿園區持續購地。（圖／記者陳筱惠翻攝）

台中市估價師公會榮譽理事長楊祥銘說：「銀行目前對於開發商購地貸款有18個月開發限制，但以危老、都更模式，漸次整合土地的推案，土建融貸款相對寬鬆，預期建商資金會陸續轉向。」

不過楊祥銘認為：「建商評估以危老、都更模式搶進的地區，在將本求利之下，符合投報率的地區仍會以人口核心、居住密度為主要考量，但實際上台中最急需危老、都更的區域如中區等地，因整合困難度高，短期效益不豐。」

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