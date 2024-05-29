高雄仲介公會改選戰況膠著　新任理事長：下半年價量齊揚

▲高雄房市買氣熱，連仲介公會理事長改選也是史上最激烈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市買氣熱，連仲介公會理事長改選也是史上最激烈。有別以往同額競選，今年永慶房屋及住商不動產2大房屋仲介體系，各推出候選人，且29日改選前雙方皆表態將會勝選，戰況相當激烈，今日並有警方在場外警戒，最後由住商體系朗德明當選。

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高雄市不動產仲介經紀商業同業公會29日選出理事長，本次候選人分別為永慶體系、公會理監事召集人鄭曜德，以及住商體系、副理事長郎德明參選，以往理事長改選多為同額競選，此次也是高雄睽違10幾年來，再度出現2位候選人。

▲場外也出現警方戒備，就有在地房仲直言，選情根本比去年的總統大選還激烈。（圖／記者張雅雲攝）

雙方積極爭取各自的房仲業者支持，且均表態算票後，皆是自身贏面大，戰況相當膠著，甚至場外也出現警方戒備，就有在地房仲直言，選情根本比去年的總統大選還激烈。

29日雙方積極催票，現場投票率超過9成，理事共有681張有效票，監事為683張有效票，創歷屆改選新高，最終結果出爐，共選出27席理事、9席監事，理事長由朗德明勝選。

▲高雄市不動產仲介經紀商業同業公會29日選出理事長，由住商體系郎德明當選。（圖／記者張雅雲攝）



郎德明表示，勝選後希望公會會員們都可以共同治理、制衡公會。上任後，將全力推動主管機關嚴查非法業者，並提供公會會員友善聯賣環境，成立專業諮詢平台等多項措施。

對下半年房市看法，朗德明認為，因土地價格、建築成本仍居高不下，未來沒有降價的理由，加上台積電楠梓廠2025年即將量產，目前市場上總價1500萬元內物件，買氣相當旺盛，預估下半年仍呈現價量齊揚。

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